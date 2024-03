Tesco je najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku

V Tescu je každý vítaný. Reťazec na Slovensku dlhodobo vytvára také pracovné podmienky, aby svoj talent a zručnosti mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorené a inkluzívne pracovné prostredie pomohlo k začleneniu ľudí s Downovým syndrómom do pracovného procesu v Tescu. Aktuálne tak reťazec patrí k najväčším zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku.

Osem kolegov a kolegýň s Downovým syndrómom našlo prácu v predajniach Tesca naprieč celým Slovenskom, čo radí reťazec na 1. miesto spomedzi súkromných zamestnávateľov v krajine v zamestnávaní ľudí s týmto znevýhodnením.

Tesco sa tento rok špeciálnym spôsobom pripája aj do ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň ľudia na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky*. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Tesco daruje za každú fotku v rozdielnych ponožkách, zdieľanú v komentári na svojej sociálnej sieti od zákazníkov, 1 euro Spoločnosti Downovho syndrómu. Každý zákazník sa mohol zapojiť jedným komentárom od 18. až do 21. marca 2024.

Foto: Tesco

„Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci aj so spoločnosťou Tesco na Slovensku postupne darí napĺňať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby aj mladí ľudia s Downovým syndrómom našli po skončení školy prácu a uplatnenie,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Začlenenie kolegu či kolegyne s Downovým syndrómom je zmenou pre pracovné tímy, do ktorých títo kolegovia a kolegyne prichádzajú. Manažérka hypermarketu Tesco Dolný Kubín Lenka Šikulajová je veľmi rada, že Tesco dáva priležitosť aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Každý kolega a kolegyňa prináša svoju jedinečnosť do pracovného prostredia vrátane kolegov s Downovým syndrómom. Napríklad Marek Spišák do jej tímu priniesol dobrú náladu a pozitívnu spätnú väzbu dostáva aj od zákazníkov.

„V dnešnej dobe je súdržnosť viac ako potrebná a my sme ju pocítili o to viac, keď k nám Marek nastúpil. Zrazu sme vnímali akúsi inakosť v tom najlepšom zmysle slova. Kolegovia ho bez problémov prijali medzi seba ako svojho. Svojou stále pozitívnou náladou, skromnosťou a vďačnou povahou nás obohacuje aj o to, že v živote sa netreba vzdávať a že sa často zbytočne trápime nad problémami, ktoré vlastne ani žiadnymi problémami nie sú,“ uviedla Lenka Šikulajová.

Foto: Tesco

Vladimíra Yilmaz, manažérka hypermarketu Tesco v Trnave, hovorí o Nikole Filipkovej a Marekovi Srnákovi, kolegoch s Downovým syndrómom, ako o „našich slniečkach“. Spolupráca s týmito kolegami naučila jej tím väčšej ochote, tolerancii a trpezlivosti.

„Ich prítomnosť dokáže vždy vyčariť úsmev na tvári, mnohokrát spomaliť uponáhľané pracovné tempo. Sú priateľskí, spoločenskí a veľmi úprimní. Majú veľký zmysel pre humor a radi nadväzujú nové kontakty, čo má veľmi pozitívny vplyv aj na ostatných kolegov a celý tím,“ vysvetľuje Vladimíra Yilmaz. Pozitívne ohlasy dostala aj od zákazníkov. „Viacero z nich mi povedalo, že sme príkladom pre ostatných. Pre mňa osobne je integrácia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou prekrásny a obohacujúci pocit,“ dodáva.

Tesco na Slovensku podporuje komunitu ľudí s Downovým syndrómom aj prostredníctvom spolupráce so Spoločnosťou Downovho syndrómu, ktorú finančne podporila cez vlastnú zbierku Tesco Anjel príspevkom na zorganizovanie plaveckého tábora pre deti.

Foto: Tesco

Spoločnosť Tesco si uvedomuje, že zdravotne znevýhodnení ľudia potrebujú dostať najmä príležitosť. Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je jedným z pilierov stratégie Tesca v oblasti diverzity a inklúzie. Reťazec aktuálne zamestnáva 6,7 % ľudí so zdravotným znevýhodnením a podrobné dáta o inklúzii každoročne publikuje v Správe v oblasti diverzity a inklúzie.

Pozn.: *Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. A dátum 21. marec tiež nie je náhodný. Ľudia s Downovým syndrómom majú totiž o jeden – 21. chromozóm navyše, čiže nie dva, ale tri chromozómy.

