Terčom ukrajinských útokov sa stali dispečingové stanice ruského ropovodného systému

Dispečingovú stanicu ruského ropovodného systému 8-N v ruskej Brianskej oblasti zasiahol v noci na utorok ukrajinský útok. Stanica, ktorá sa nachádza pri dedine Najtopoviči približne 50 kilometrov od ukrajinských hraníc, je strategicky dôležitá pre zásobovanie ruskej armády palivom. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Terčom ďalšieho útoku ukrajinských dronov bola dispečingová stanicu Samara v ruskej Samarskej oblasti, ktorá sa nachádza zhruba 800 kilometrov od frontu. Stanica Samara mieša ropu s vysokým a nízkym obsahom síry z rôznych ložísk na výrobu exportnej ropy Ural.
Kyjev v ostatnom období stupňuje útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, keďže ropa je kľúčovým zdrojom príjmov Moskvy a pomáha jej financovať vojnu proti Ukrajine.