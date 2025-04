Terapeutka radí: Takto si krok za krokom vybudujete sebadôveru

Až 85 % ľudí na svete zápasí s nízkym sebavedomím. Sprevádzajú ich pocity nedostatočnosti, úzkosti či vnútornej kritiky. Terapeutka Zuzana Peterová z Hedepy odporúča desať krokov, ktoré pomáhajú získať späť dôveru v seba samého – a prestať sa zhadzovať.

1. Prijmite fakt, že dokonalosť neexistuje

To, čo je dnes považované za ideál, môže byť zajtra dávno prekonané. Dokonalosť má pre každého iný význam a nie je možné zavďačiť sa všetkým. Dôležité je zavďačiť sa sám sebe. Práve to nám pomáha pritiahnuť si do života tých správnych ľudí – priateľov, partnerov, kolegov. Chyby nie sú znakom zlyhania, ale prirodzenou súčasťou rastu. Vykašlite sa na porovnávanie a tlak na dokonalosť – nie je kam sa ponáhľať.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

2. Uvedomte si svoju sebahodnotu

Ľudská hodnota nie je niečo, čo by sme si museli zaslúžiť. Každý ju v sebe máme – len preto, že sme. „Viete, s kým strávite každú sekundu svojho života až do smrti? Presne tak, sami so sebou. Skúste preto sami so sebou hovoriť ako so svojou najlepšou kamarátkou. Pretože presne tou by ste mali byť,“ radí terapeutka.

3. Pracujte na sebaláske

Sebaláska nie je synonymom dokonalosti. Ide o to, mať sa rád aj s vlastnými nedostatkami. Povedali by ste kamarátke, že vyzerá hrozne a nič nedosiahla? Asi nie. Tak prečo to hovoríte sebe? Hovorte k sebe láskavo, najmä keď sa necítite najlepšie. Namiesto „Zvládla som to hrozne“ skúste „Nebolo to ideálne, ale zvládla som to – a to sa počíta“. Nezabúdajte ani na seba-starostlivosť – kúpeľ, obľúbený film alebo chvíľa pokoja môžu robiť zázraky.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

4. Ostatní vás až tak neriešia

Spomeňte si, kedy niekto naposledy urobil niečo trápne. Nepamätáte si? Ani ostatní si nebudú pamätať vaše prešľapy. Ľudia sú zaneprázdnení vlastnými životmi. A to je dobrá správa – znamená to, že sa nemusíte báť každého pohľadu a komentára. Väčšina si vaše chyby vôbec nevšimne.

5. Obklopujte sa pozitívnou motiváciou

Na sociálnych sieťach nás často zaplavuje ilúzia dokonalosti. Namiesto toho sledujte ľudí, ktorí vás motivujú byť sami sebou. Celeste Barber s nadhľadom paroduje vyretušované ideály, Spencer Barbosa šíri sebalásku medzi mladými. Pomôcť môže aj hudba – vytvorte si vlastný playlist sebavedomia s hviezdami ako Lizzo, Beyoncé, Dua Lipa, Demi Lovato alebo Nicki Minaj.

6. Napíšte si, čo na sebe máte radi

Ak si hneď nespomeniete na nič, nevadí. Stačí začať s maličkosťami: „Mám rada svoje vlasy. Páči sa mi, že som milá. Viem dobre kresliť.“ Spíšte aspoň päť bodov a postupne ich rozširujte. Úspech nie je len o veľkých míľnikoch – aj to, že teraz čítate tento článok, je krok správnym smerom.

7. Naučte sa prijímať komplimenty

„Dobre vyzeráš!“ – „Ale prosím ťa, ani som si neumyla vlasy…“ Znie vám to povedome? Skúste to inak. Jednoducho sa usmejte a poďakujte. Bez výhovoriek, bez bagatelizovania. Prijmite pochvalu ako fakt.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

8. Postupne opúšťajte komfortnú zónu

Malé výzvy posilňujú odvahu. Dajte si cieľ – osloviť cudzieho človeka, povedať kompliment, skúsiť nový koníček alebo napísať niekomu, kto sa vám páči. Ak vás odmietne? To nič – ani vám predsa nie je každý sympatický. Odmietnutie nie je zlyhanie.

9. Prijmite aj zlé dni

Sebadôvera nie je trvalý stav, ale proces. Bude to kolísať – a je to v poriadku. „Keď prídu pochybnosti, zastavte sa. Je toto tón, ktorým by som hovoril kamarátovi? Nie? Tak prečo ho používam na seba?“ pripomína Peterová. Každý krok sa počíta – aj ten späť.

10. Vyskúšajte terapiu

Nízke sebavedomie má často korene v minulosti. „Väčšinou sa nás zmocní pocit vlastného ‚sebaznehodnotenia‘ z pocitu predchádzajúceho zlyhania, výsmechu zo strany kolegov alebo známych, niekedy aj zo strany rodiny. Vtedy sa cítime opustení a ‚zbytoční‘,“ vysvetľuje terapeutka.

V takej chvíli sa podľa nej oplatí zastaviť a položiť si otázku: „Kto sa so mnou teraz rozpráva? Kto mi vnútil tento zničujúci ponižujúci pocit?“ Odpoveď často odhalí pôvodcu – konkrétnu osobu z minulosti. „Keď spoznáme pôvodcu, začneme sa učiť, že táto osoba už nebude riadiť náš život,“ dodáva Peterová.

Terapia pomáha pomenovať tieto vnútorné hlasy, pochopiť ich pôvod a postupne ich nahradiť takými, ktoré vás posilnia. Je to cesta k novému – sebavedomejšiemu – ja.