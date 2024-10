Teploty pod nulou i prvý sneh, aj taká je jeseň v národnom parku (foto)

Vo Vysokých Tatrách už naplno úraduje jeseň so svojimi nízkymi teplotami i prvými snehovými zrážkami. V severných dolinách zavládol tieň a aj počas dňa tam teplota môže ostať pod nulou. Myslieť na to by mali turisti pri plánovaní svojich túr. Upozorňuje na to na sociálnej sieti Správa Tatranského národného parku (TANAP).

Zároveň radí zvážiť, aké podmienky vládnu na jednotlivých trasách, ktoré chcú turisti absolvovať, a myslieť na bezpečnosť. Ako pripomenula, podmienkam je vhodné prispôsobiť aj vybavenie na túru.

Od 1. novembra bude vo Vysokých Tatrách platiť sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov, ktorá potrvá do 31. mája.

V prípade Symbolického cintorína od 15. decembra do 30. apríla. Ako pripomína Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, uzavreté budú najmä vyššie položené chodníky, sedlá a štíty. Všetky chodníky vedúce k vysokohorským chatám sú však otvorené celoročne s výnimkou Chaty pod Rysmi.