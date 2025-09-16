Tenisové rebríčky bez zmien, stále sú na čele Alcaraz a Sobolenková. Ako sú na tom Slováci?

Ostatný týždeň v tenisovom dianí nemal vplyv natoľko, aby priniesol zmeny v rebríčkoch medzi hráčmi či hráčkami elitnej desiatky. V Top 10 totiž nenastali žiadne zmeny a na čele sú naďalej víťazi US Open – Bieloruska Arina Sobolenková a Španiel Carlos Alcaraz.
Medzi ženami vedie Sobolenková o priepastných 3292 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú Američanky Cori Gauffová, Amanda Anisimová, Ruska Mirra Andrejevová, ďalšie americké hráčky Madison Keyová a Jessica Pegulová, ôsma priekča patrí Talianke Jasmine Paoliniovej, deviata Číňanke Čchin-Wen Čeng a desiatku uzatvára Kazaška Jelena Rybakinová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 40. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 225. post, Renáte Jamrichovej 229. pozícia a Martine Okáľovej 375. stupienok.
Medzi mužmi Calcarza náskok 760 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom, tretí je Nemec Alexander Zverev. Štvrtá priečka patrí Srbovi Novakovi Djokovičovi, nasledujú Američania Taylor Fritz a Ben Shelton, siedmy je Brit Jack Draper, ôsmy Austrálčan Alex de Minaur, deviaty Talian Lorenzo Musetti a desiaty Rus Karen Chačanov.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 123. mieste, Alex Molčan figuruje na 203. pozícii, Norbert Gombos na 322. priečke a Miloš Karol na 356. stupienku.
Lídrami hodnotení štvorhry sú Američanka Taylor Townsendová a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 35. priečke, Rebecca Šramková je na 124. a Katarína Kužmová na 227. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 148. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 154. mieste.