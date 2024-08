Nadal sa odhlásil z US Open v New Yorku, tento rok tak vynechá už tretí grandslamový turnaj

Španielsky tenisový matador Rafael Nadal sa nepredstaví na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny – US Open v New Yorku. Skúsený 38-ročný hráč v stredu oznámil odhlásenie sa z podujatia vo Flushing Meadows, čo vyvolalo ďalšie špekulácie o tenisovej budúcnosti rodáka z Baleárskych ostrovov.

Na sociálnych sieťach Nadal napísal, že mu budú chýbať „elektrizujúce a výnimočné nočné seansy“ na Štadióne Arthura Ashea, ale nemyslí si, že by v New Yorku vedel zo seba vydať 100 %. Dodal, že jeho najbližším podujatím bude Laver Cup v Berlíne, ktorý sa bude konať od 20. do 22. septembra.

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión oznámil svoju neúčasť na US Open týždeň po vypadnutí vo štvorhre na olympijskom turnaji v Paríži, kde hral po boku Carlosa Alcaraza. Predtým v 2. kole dvojhry na OH 2024 nestačil na neskoršieho zlatého medailistu Novaka Djokoviča zo Srbska.

Nadal je štvornásobný šampión US Open. Na tomto turnaji triumfoval v rokoch 2010, 2013, 2017 a 2019. Teraz však vynechá toto podujatie po štvrtý raz z ostatných piatich ročníkov. V tomto roku sa z turnajov tzv. veľkej štvorky zúčastnil akurát na Australian Open v Melbourne, kde si poranil bedrový kĺb a bol nútený vynechať Roland Garros, Wimbledon i spomenutý US Open.