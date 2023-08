Téma sebahodnoty žien sa týka celej spoločnosti, aj mužov

V dnešnom rýchlom a náročnom svete, ktorý pred nás kladie mnohé výzvy a očakávania sa ukazuje, aký kľúčový význam má sebahodnota. Stále bojujeme s každodenným stresom, vnímame tlak súťaže a neustálej túžby dosiahnuť vyššie ciele alebo dosiahnuť pocit, že sme „lepší“ ako ostatní. Projekt I SEE ME chce, aby sa ženy pozreli samy na seba s láskavým a rešpektujúcim pohľadom.

Podľa výskumu National Bureau of Economic Research v Massachusetts z roku 2021, takmer 80 % žien sa potýka s nízkym sebavedomím a vyhýba sa sebareprezentácii v práci. Téma sebahodnoty zasahuje do života každého z nás a jej význam siaha ďaleko za hranice pohlavia. Je to kľúčová téma, ktorá ovplyvňuje mnohé aspekty našich životov a spoločnosti ako celku.

„Väčšina z nás sa iste stretla s pocitom nedostatočnosti, keď sme neocenili svoje vlastné schopnosti alebo sme mali obavy z vlastnej kompetentnosti. Toto sebaspochybňovanie v oblasti sebahodnoty ovplyvňuje náš spôsob rozhodovania, výkony v pracovnom prostredí, vzťahy a náš celkový pohľad na svet. No nie všetci si uvedomujeme, že táto téma nezasahuje iba ženy, ale ovplyvňuje aj mužov,“ hovorí Eva Vaľovská, autorka projektu I SEE ME, ktorý poukazuje na tému sebahodnoty.

Eva Vaľovská. Foto: Veronika Š. Pilátová

Podľa odborných garantov projektu z radov psychológov a psychoterapeutov, kľúčovú úlohu v našich pocitoch voči sebe samým zohrávajú stále prítomné genderové očakávania a stereotypy. Ženy sa často cítia pod tlakom dosahovať dokonalosť vo všetkých aspektoch života – ako matky, partnerky aj profesionálky. Na druhej strane, muži sú stále viazaní konceptom tradičnej „mužskej“ tvrdosti, ktorá nepripúšťa zraniteľnosť či pochybnosti. Tento prístup často vytvára tlak na mužov, aby sa cítili silní a neochvejný, no niekedy to ide na úkor prejavov empatie a otvorenosti.

Za kampaňou I SEE ME stojí organizácia Trust Women a jej snahou je povzbudiť ženy, aby sa pozerali na seba s láskavým a akceptujúcim pohľadom. Eva Vaľovská zároveň zdôrazňuje, že táto téma je dôležitá pre celú spoločnosť. „Projekt I SEE ME sa nezameriava len na osvetu v oblasti sebahodnoty žien, ale aj na vytvorenie priestoru pre otvorenú diskusiu, kde muži môžu zdieľať svoje pocity a skúsenosti,“ dodáva.

V podcaste I SEE ME pomenúva Kristína Pomothy, organizačná psychologička a odborná garantka kampane, hodnoty, ktoré formujú kultúru vo firmách aj celkovej spoločnosti: „V našich organizáciách stále dominujú hodnoty spojené s individualizmom, odvahou, orientáciou na výkon a zisk, rýchlym dosahovaním cieľov – teda maskulínne hodnoty. Avšak dnešný svet si vyžaduje AJ iný prístup. Uvedomujeme si, že tieto hodnoty nie sú dostatočné na riešenie našich problémov. Výzvy, pred ktorými stojíme – od ekologických problémov, vzťahov, polarizáciu až po sociálne nerovnosti a konflikty, si vyžadujú iný druh hodnôt.“

Kristína Pomothy zdôrazňuje, že tieto hodnoty sú distribuované nielen medzi mužmi, ale rovnako aj medzi ženami. „Orientácia na cieľ, zisk a výkon sú dôležité, ale samy osebe nevyriešia komplexné problémy našej planéty. Naša schopnosť nájsť spôsoby spolupráce, inklúzie, empatie a schopnosť vnímať perspektívy druhých – to sú feminíne hodnoty, ktoré sú nevyhnutné pre našu budúcnosť. A je to tiež starostlivosť, schopnosť spájať a podporovať, ktoré sú kľúčom k vytvoreniu skutočne udržateľnej a harmonickej spoločnosti.“

Foto: Veronika Š. Pilátová

Sebahodnota je univerzálnou témou, ktorá preniká cez všetky vrstvy spoločnosti a zdôrazňuje význam sebaprijatia bez ohľadu na pohlavie. Táto téma má vplyv na to, ako sa správame voči sebe aj voči ostatným. O tom, ako môže zvýšená sebahodnota napomôcť zmenám v spoločnosti a postupnému zlepšovaniu spolupráce a vzájomného porozumenia, hovorí psychologička a odborná garantka kampane I See Me, Lenka Uherová: „Zvýšením sebaúcty a sebahodnoty žien v spoločnosti, ktoré tvoria približne polovicu populácie, pomáhame predísť zraneniam a problémom, ktoré s tým súvisia. Predstavme si ženu s dieťaťom, ktorá trpí popôrodnou depresiou. Je to pre ňu veľmi ťažké, cíti izoláciu. Jej sebahodnota by sa prejavila v tom, že cíti, že je v poriadku mať aj negatívne emócie, že je v poriadku niekedy s tým všetkým bojovať a že tieto pocity z nej nerobia zlého človeka, zlú manželku alebo zlú matku. Lepšie by sa tak cítila jej rodina aj organizácia, do ktorej sa vráti. Keď sa ženám podarí získať silnú sebahodnotu, prospeje to celej spoločnosti. V tejto dynamike budeme viac spolupracovať a menej spolu bojovať ako spoločnosť.“

Bez ohľadu na to, či sme muži alebo ženy, mladí alebo starí, téma sebahodnoty nás všetkých spája. Pripomína nám, že napriek našim rozdielom sa všetci stretávame s podobnými vnútornými bojmi. Spoločne môžeme vytvoriť prostredie, kde sa každý bude cítiť podporovaný vo svojej ceste k sebarealizácii a sebaprijatiu. Keď si uvedomíme, že téma sebahodnoty ovplyvňuje nás všetkých, môžeme spoločne budovať zdravšiu, šťastnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.

Informačný servis