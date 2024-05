Teleráno opúšťa obľúbená moderátorská dvojica, Šóošová s Juraškom končia v relácii po 20. rokoch

Obľúbená moderátorká dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško končia v Teleráne. Divákom a diváčkam televízie Markíza spríjemňovali ranné vstávanie takmer dve dekády. Poslednýkrát ich tak spoločne budú môcť vidieť na televíznych obrazovkách v utorok 28. mája 2024.

Pre moderátorku Lenku Šóošovú bola relácia srdcovou záležitosťou, časťou jej identity a tiež kusom života. Rozhodnutie skončiť sa u nej nerodilo ľahko.

Odchádza na vlastnú žiadosť

„Životnú energiu však nemáme bezodnú a čas prináša do života nové priority. Cítim, že s Teleránom sme si už všetko odovzdali a náš spoločný čas sa naplnil. Odchádzam na vlastnú žiadosť,“ vysvetlila s tým, že dozrel čas, aby sa v živote posunula ďalej.

Po skončení v relácii si chce oddýchnuť a venovať sa najmä rodine. Zamerať sa plánuje aj viac na svoje autorské projekty. Prezradiť však už nechcela viac, v akej by to bolo podobe.

„S Markízou a jej divákmi sa lúčim s obrovskou pokorou a vďakou. Navždy ostávate v mojom srdci a nič vás nenahradí,“ dodala moderátorka.

Priateľstvo pokračuje

Lenky Šóošovej kolega Roman Juraško z TV Markíza neodchádza, ale iba z relácie. Od pondelka 3. júna ho čaká premiéra v podvečernom magazíne Reflex, kde sa už podľa svojich slov teší.

„Končí sa pre mňa jedna obrovská životná etapa a ja sa chcem v prvom rade poďakovať Lenke za všetky tie roky, ktoré neboli len o práci, ale aj o priateľstve na celý život. Naše spoločné ranné vstávania síce končia, avšak priateľstvo pokračuje a to je to najdôležitejšie. Teleráno navždy zostane mojou srdcovou záležitosťou. Je to skvelá relácia,“ uviedol Roman Juraško, kde sa veľa naučil a mohol spoznať kolegov a kamarátov.

Divákov budú v rannej šou Teleráno naďalej sprevádzať dve moderátorské dvojice – Kvetka Horváthová s Tomášom Juríčekom a Lucia Hlaváčková s Matúšom Krnčokom.