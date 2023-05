TAURIS sa opäť rozširuje. Najčerstvejšie chute a vône výrobkov z mäsa, rýb aj tradičnej retro tresky pod jednou strechou najnovšie nájdete v Žiline

Značkové predajne výrobných závodov TAURIS Group sa neustále rozširujú. Do konca roku 2023 by ich malo byť až 125. V polovici mája tradičný slovenský výrobca otvoril svoju 110. prevádzku v nových priestoroch na historickom nádvorí centra pešej zóny v Žiline, v ktorej zákazníci nájdu všetky chute a vône pod jednou strechou. Žilinská prevádzka je totiž priestorom, v ktorom sa spájajú značkové predajne TAURIS Mäsiarstva u Býka a obľúbené RYBA Bistro.

Tento jedinečný koncept v srdci Žiliny, ktorý spája pod jednou strechou RYBA Bistro a značkové predajne Mäsiarstiev u Býka, sa môže popýšiť širokou škálou služieb a noviniek. Zákazníci si nielen že môžu kúpiť širokú ponuku čerstvého mäsa a obľúbené produkty ako treskoslovenskú tresku, ktorá je vyrobená podľa tradičnej receptúry, či ikonické Zipser párky alebo najpredávanejšiu Zipser šunku, ale priestor ponúka aj možnosť stravovania na mieste.

Súčasťou novej prevádzky je aj útulný kaviarenský kútik so sedením a v budúcnosti sa ráta aj s otvorením letnej terasy pre spríjemnenie letných horúcich dní.

Foto: TAURIS

Najlepšie chute a vône pod jednou strechou

Pre zákazníkov je pripravený prvotriedny teplý a studený pult. V ponuke studeného pultu čakajú na labužníkov tradičné pochúťky z ponuky RYBY Košice – rybacie šaláty, lahôdkové šaláty na váhu či v klasickom obchodnom balení. Z teplého pultu si ľudia pochutia na grilovaných klobáskach, kurčatách a kuracích štvrtiach a rôznych častiach hovädzieho a bravčového mäsa. V predajni sa nachádza aj Deli pult s novinkou – desiatovými miskami – a ikonickým Zipser hotdogom.

Desiatové misky sú z veľkej časti ručnou prácou zamestnancov TAURIS-u. Obsahujú kvalitné a u zákazníkov veľmi obľúbené lahôdkové šaláty – Piknik pikantný, vajíčkový a parížsky šalát. Misky sú umelecky ozdobené chutnou údeninou, konkrétne šunkou a salámou, sterilizovanou zeleninou a plátkami syra. Predajňu ocenia nielen zákazníci, ktorí si chcú posedieť v prijemnom prostredí a vychutnať si čerstvé a kvalitné produkty od TAURIS-u a RYBA Košice, ale aj tí , ktorí si chcú jedlo vziať formou „take away“.

Foto: TAURIS

Mäso z vlastnej rozrábky

Rozširovanie TAURIS GROUP však v Žiline zďaleka nekončí. K 110 existujúcim značkovým predajniam pribudne tento rok ďalších 15 nových naprieč celým Slovenskom. Ku koncu roka 2023 by tak počet prevádzok vzrástol na 125. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých prevádzok je mäso z vlastnej rozrábky, ktoré majstri mäsiari rozrábajú do 24 hodín od porazenia zvieraťa priamo z TAURIS Rimavská Sobota, čo je garanciou toho, že produkty sú vyrábané z čerstvého, a nie mrazeného mäsa. Kvalita a nutričná hodnota mäsových výrobkov z čerstvého mäsa je o triedu vyššia a výsledná chuť je neporovnateľná. Na pultoch zákazníci nájdu rôzne druhy bravčového mäsa hovädzieho, hydinového mäsa a exkluzívne nájdete počas sezóny aj zverinové výsekové mäso.

Foto: TAURIS

Bližšie k zákazníkom, ich potrebám a chutiam

„Našou ambíciou je rásť. V auguste by sme dokonca mali otvoriť prvú prevádzku v Česku, a to hneď v Prahe. Momentálne 15 % objemu našich predaných výrobkov smeruje do našej retailovej siete Mäsiarstva u Býka. Pracujeme na tom, aby sme toto číslo zvýšili. Chceme mať priamy kontakt so zákazníkom, a nie cez reťazec, ktorý často tlačí cenu na úkor kvality. Pre nás nie je zákazníkom reťazec, ale ten, kto si produkt kúpi a konzumuje. Potrebujeme priamo vnímať, ako sa správa zákazník za pultom, čo chce, čo kupuje, čo mu chutí, aké sú jeho reakcie,“ hovorí generálny riaditeľ TAURIS Group Richard Duda a podotýka, že, súčasťou konceptu siete prevádzok RYBA BISTRO aj Mäsiarstiev u Býka je aj ekologický rozmer a baliace materiály šetrné k životnému prostredie. Bioodpad zo všetkých prevádzok sa ďalej kompostuje, premieňa sa na plyn, teplo či elektrickú energiu. „Len za apríl sa zo všetkých predajní TAURIS Group vyprodukovala vďaka bioopadu 3.252 mwh energie,“ dodáva Duda.

Foto: TAURIS

Kde pribudnú nové prevádzky?

Nové prevádzky do konca roka 2023 zákazníci nájdu v novostavbách Tesco v Leviciach a Kremnici pribudnú kamenné predajne. Nové kontajnerové predajne sa otvárajú v Košiciach, Žiari nad Hronom, Galante, Veľkom Krtíši, Martine – Záturčie, Michalovciach, Liptovskom Mikuláši, Malackách, Šali, Hlohovci, Piešťanoch, Partizánskom a Šamoríne. Predajne TAURIS Mäsiarstva u Býka ponúkajú možnosť telefonickej objednávky na presný čas vyzdvihnutia. Zákazníci tiež majú možnosť zakúpiť si darčekové poukážky na nákup v TAURIS Mäsiarstvach u Býka v hodnote 20 € a 50 €. V TAURIS Mäsiarstvach u Býka nájdete okrem bohatej ponuky výrobkov od slovenských výrobcov aj pravidelné akcie, ochutnávky, alebo spotrebiteľské súťaže. Aktuálne začína vo všetkých mäsiarstvach od 12. 5. 2023 súťaž pre grill-fajnšmekrov, kde okrem praktických kontaktných grilov vedia vyhrať ceny v celkovej hodnote 1500 €.

Foto: TAURIS

Informačný servis