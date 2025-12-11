Tatranská Lomnica si na štart lyžovačky musí ešte počkať, zima si dáva načas aj v Bachledke

Lyžiarskym strediskám počasie zatiaľ nepraje.
VYSOKÉ TATRY: Lyžovačka
Lyžiari na svahu a sedačková lanovka (vľavo) počas ranného Fresh Tracku v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Skalnaté pleso, 31. január 2025. Foto: archívne, SITA/Mária Frisová
Štart lyžovačky v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách i v Bachledovej doline v Ždiari sa odkladá. Počasie zatiaľ lyžiarskym svahom nepraje.

Podľa hovorcu prevádzkovateľa strediska v Tatranskej Lomnici Mariána Galajdu budú síce od soboty 13. decembra lanovky v rámci začiatku prevádzky horského strediska po jesennej údržbe spustené, ale zatiaľ len pre peších návštevníkov. Lyžiarske trate ostanú uzatvorené.

Panujú vysoké teploty

Kým na Štrbskom Plese spustili lyžiarsku sezónu v uplynulú sobotu, v Tatranskej Lomnici s ňou chceli začať v sobotu. Zasnežovať tam začali ešte 18. novembra. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry pre agentúru SITA uviedol, že na zjazdovkách majú pripravené kopy snehu ešte z konca novembra.

Aktuálne však panujú dosť vysoké teploty a ich skoré rozhrnutie by nám nepomohlo pripraviť stredisko na bezpečnú a dlhodobú prevádzku,“ vysvetlil. Verí, že už na budúci týždeň bude mať pre lyžiarov lepšie správy.

Sezónu ešte neotvorili

Zima si dáva načas aj v stredisku Bachledka v Ždiari, ktoré leží na pomedzí Spišskej Magury a Belianskych Tatier. „Po dôkladnom zhodnotení podmienok na svahoch sme sa rozhodli tento víkend lyžiarsku sezónu ešte neotvoriť,“ uviedlo na sociálnej sieti.

Plánovaný štart lyžovačky sa spolu so sprievodným programom rozhodli preložiť. Rovnako tam presunuli aj rozsvietenie zimnej atrakcie nazvanej Čarovná krajinka Bachledka, a to na 26. decembra. Stredisko bude o presnom termíne otvorenia lyžiarskej sezóny ešte informovať.

