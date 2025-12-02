Horské strediská sú pripravené na zimnú sezónu, do rozvoja investovali desiatky miliónov eur

Lyžiari však môžu výrazne ušetriť skorším online nákupom skipasov.
VYSOKÉ TATRY: Prvá lyžovačka
Lyžiari počas spustenia prvej lyžovačky vo Vysokých Tatrách v lyžiarskej sezóne 2024/2025 v stredisku Štrbské Pleso, ktorú symbolicky otvoril Mikuláš. Štrbské Pleso, 6. december 2024.
Slovenské zimné rezorty sú pripravené privítať zimných návštevníkov. Pripravili viaceré novinky a ešte pred sezónou investovali desiatky miliónov eur do rozvoja. Uviedol to Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ združenia Lavex, ktoré zastupuje majiteľov a prevádzkovateľov lanoviek a vlekov na Slovensku.

Slávnostné otvorenie

Pripomenul, že zimná sezóna sa začala za vynikajúcich snehových podmienok na 20 kilometroch zjazdoviek slávnostným otvorením v Jasnej a Donovaloch 29. novembra. Väčšina stredne veľkých stredísk ako Bachledova dolina, Vysoké Tatry, Malinô Brdo alebo Vrátna otvorí počas nasledujúcich víkendov.

Riaditeľ združenia za dôležité označil aj investície do zasnežovania vo viacerých strediskách, najmä do posilnenia výkonu zasnežovania a jeho automatizácie. O tom, že táto stratégia prináša ovocie, sa podľa neho presvedčili minulú zimnú sezónu. Hoci bola chudobná na snehové zrážky, chladné a bezveterné noci priniesli kvalitné zasneženie tratí a slnečné dni pomohli k veľmi dobrej návštevnosti stredísk.

Strediská taktiež podľa Hlavatého používajú čoraz viac nové snežné pásové vozidlá vybavené špeciálnym systémom, ktorý pomocou satelitných snímok a GPS ukazuje, koľko snehu leží na zjazdovkách. To umožňuje efektívnejšie hospodárenie s prírodným aj umelým snehom a výrazne znižuje spotrebu paliva. Tým je úprava zjazdoviek ekologickejšia a udržateľnejšia.

Stabilné ceny

Prírodné danosti Slovenska umožňujú fungovanie zhruba 80 lyžiarskych areálov, ktoré obsluhuje viac ako 450 lanoviek a vlekov. Hlavatý označil lyžiarske strediská za kostru horského cestovného ruchu, na ktoré sú v regiónoch naviazaní majitelia a pracovníci ubytovacích zariadení, obchodov, lyžiarskych škôl, ale aj celá infraštruktúra oblastí, napríklad dodávatelia potravín a ďalších služieb.

Desaťtisíce ľudí zamestnaných v regiónoch podľa neho sledovali s obavami minuloročný nárast DPH, ktorý môže zásadne ovplyvniť dostupnosť lyžovania a tým aj návštevnosť a tržby.

„Strediská odviedli štátu za minulú sezónu o 8,5 mil eur viac na DPH. Tieto peniaze by priniesli oveľa väčší úžitok ak by sa investovali späť do areálov,“ skonštatoval. Zároveň dodal, že ceny na nasledujúcu sezónu vo väčšine areálov zostávajú stabilné.

Lyžiari však môžu výrazne ušetriť skorším online nákupom skipasov. Kubínska hoľa a Martinky investovali prostriedky aj do systémov predaja a prechádzajú na plávajúce ceny, čo zároveň umožňuje areálom lepšie regulovať návštevnosť a ponúknuť nižšie ceny v dňoch so slabšou návštevnosťou.

Lavex združenie zastupuje viac ako 200 prevádzkovateľov, dodávateľov a partnerov lanoviek a vlekov v horských strediskách na Slovensku a má viac ako 50-ročnú históriu.

