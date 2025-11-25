Iba víťazstvo im zaručí tretie miesto. Tatran Prešov čaká náročný zápas vo Švédsku

V štyroch zápasoch v pohárovej Európe získali jediný bod a práve proti najbližšiemu súperovi zo Švédska.
Na hádzanárov Tatrana Prešov čaká v utorok piate a zároveň posledné vystúpenie na súperovej palubovke v tomto ročníku Európskej ligy.
Slovenské hádzanárky si dvakrát zmerajú sily s účastníčkami MS z Ázie. Podľa trénera Beňadika pomýšľajú na víťazstvá
Zverenci trénera Radoslava Antla sa predstavia na severe Európy v Partille neďaleko Göteborgu proti tímu IK Sävehof. Zápas G-skupiny má začiatok o 18.45 h.
Šanca na 3. miesto
Oba tímy zatiaľ čakajú na prvé víťazstvo v tomto ročníku súťaže. Po vzájomnej remíze 30:30 z Prešova však získali bod, čo sa zatiaľ v tejto sezóne ešte nepodarilo piatim ďalším tímom z ostatných skupín. Sävehof okrem remízy na východe Slovenska vybojoval bod aj proti dánskej Fredericii, s ktorou doma uhral remízu 29:29.
Šanca na postup
Tatranmá na svojom konte jediný bod, no stále aj šancu posunúť sa v tabuľke zo štvrtej priečky vyššie. Vo Švédsku ide o priamy súboj o tretiu pozíciu, Prešovčania potrebujú zvíťaziť.
Sävehof stále má teoretickú šancu aj na postup zo skupinovej fázy do tzv. hlavného kola. Okrem Tatrana by však Švédi museli uspieť aj na palubovke Fredericie v poslednom kole. Tá by zároveň nesmela uspieť proti Ηannoveru.
Prešov držal krok iba v časti prvého polčasu. U favorita v Hannoveri prehral 28:40
Švédom lieta lopta
„Chceme bojovať o dobrý výsledok a hrať so Sävehofom vyrovnanú partiu až do konca. Musíme si pozrieť a rozobrať videá z domáceho zápasu. Švédom lopta lieta, dobrá je spolupráca s pivotom, ktorý je behavý. Je veľký problém to ubrániť. Aby sme mohli uhrať dobrý výsledok, musíme ich ustrážiť. Potrebujeme aj kvalitný výkon brankárov,“ uviedol prešovský asistent Marek Gernát na klubovom webe Tatrana.
Tatran Prešov čaká odveta proti Dánom. Uvedomujeme si silu súpera, hlási tréner Antl
Domáca bodka
Po zápase vo Švédsku čaká ešte na fanúšikov hádzanej v Prešove bonbónik v podobe domáceho súboja proti lídrovi G-skupiny z nemeckého Hannoveru.
„Ak odohráme dobrý zápas a uhráme dobrý výsledok, môže to byť dobrá pozvánka pre fanúšikov na parádnu bodku s Ηannoverom,“ dodal Gernát.