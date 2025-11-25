Iba víťazstvo im zaručí tretie miesto. Tatran Prešov čaká náročný zápas vo Švédsku

Hádzanári Tatrana Prešov sa v utorok večer predstavia vo Švédsku proti tímu IK Sävehof.
Hádzaná - Tatran Prešov
Trénerská dvojica Tatrana Prešov Radoslav Antl (vľavo) a Marek Gernát sa snaží niečo vymyslieť na najbližšieho súpera zo Švédska v Európskej lige EHF. Foto: archívne, FB, www.facebook.com
V štyroch zápasoch v pohárovej Európe získali jediný bod a práve proti najbližšiemu súperovi zo Švédska.

Na hádzanárov Tatrana Prešov čaká v utorok piate a zároveň posledné vystúpenie na súperovej palubovke v tomto ročníku Európskej ligy.

Zverenci trénera Radoslava Antla sa predstavia na severe Európy v Partille neďaleko Göteborgu proti tímu IK Sävehof. Zápas G-skupiny má začiatok o 18.45 h.

Šanca na 3. miesto

Oba tímy zatiaľ čakajú na prvé víťazstvo v tomto ročníku súťaže. Po vzájomnej remíze 30:30 z Prešova však získali bod, čo sa zatiaľ v tejto sezóne ešte nepodarilo piatim ďalším tímom z ostatných skupín. Sävehof okrem remízy na východe Slovenska vybojoval bod aj proti dánskej Fredericii, s ktorou doma uhral remízu 29:29.

Šanca na postup

Tatranmá na svojom konte jediný bod, no stále aj šancu posunúť sa v tabuľke zo štvrtej priečky vyššie. Vo Švédsku ide o priamy súboj o tretiu pozíciu, Prešovčania potrebujú zvíťaziť.

Sävehof stále má teoretickú šancu aj na postup zo skupinovej fázy do tzv. hlavného kola. Okrem Tatrana by však Švédi museli uspieť aj na palubovke Fredericie v poslednom kole. Tá by zároveň nesmela uspieť proti Ηannoveru.

Švédom lieta lopta

„Chceme bojovať o dobrý výsledok a hrať so Sävehofom vyrovnanú partiu až do konca. Musíme si pozrieť a rozobrať videá z domáceho zápasu. Švédom lopta lieta, dobrá je spolupráca s pivotom, ktorý je behavý. Je veľký problém to ubrániť. Aby sme mohli uhrať dobrý výsledok, musíme ich ustrážiť. Potrebujeme aj kvalitný výkon brankárov,“ uviedol prešovský asistent Marek Gernát na klubovom webe Tatrana.

Domáca bodka

Po zápase vo Švédsku čaká ešte na fanúšikov hádzanej v Prešove bonbónik v podobe domáceho súboja proti lídrovi G-skupiny z nemeckého Hannoveru.

„Ak odohráme dobrý zápas a uhráme dobrý výsledok, môže to byť dobrá pozvánka pre fanúšikov na parádnu bodku s Ηannoverom,“ dodal Gernát.

