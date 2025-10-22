Prešov držal krok iba v časti prvého polčasu. U favorita v Hannoveri prehral 28:40

Po prvom polčase to bolo o sedem a celkovo o 12 gólov pre nemeckého favorita. Hádzanárí Tatrana Prešov prehrali v druhom svojom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF na palubovke bundesligového Hannoveru 28:40 (15:22).
Prešovčania nenadviazali na bodový zápis z domáceho prostredia proti švédskemu IK Sävehof (30:30), ktorý získal druhý bod po ďalšej remíze.
Klesli v tabuľke
Tentoraz sa doma zmierlivo rozišiel s Fredericiou (29:29). Slovenský majster klesol v tabuľke G-skupiny na posledné štvrté miesto so ziskom bodu o skóre práve za dánsky tím. Na čele je Recken – TSV Hannover-Burgdorf s plným počtom 4 bodov.
Prešov nevstúpil do zápasu ideálne. Domáci sa rýchlo dostali do štvorgólového vedenia. To si viackrát prinavrátili, ale Tatran bojovným výkonom dokázal až do 20. min sťahovať rozdiel na dva góly.
Záver úvodného dejstva už patril favoritovi, ktorý navýšil rozdiel dvoma gólmi do prázdnej bránky na sedem gólov – 22:15. Po zmene strán Recken zvýšil svoj náskok až na dvojciferný rozdiel a duel už bez problémov dotiahol do úspešného konca. Najlepším strelcom Tatrana v zápase bol Slovinec Tim Jenko Bogdanič so 6 gólmi.
Bundesliga je iná liga
„Jednoznačne rozdielový hráč v zápase bol Uščins, ktorý prišiel po zranení. Keď sme doťahovali a bolo to o tri-štyri góly, zobral si loptu, vyhral súboj jeden na jeden a dal nám gól. Bolo ale vidno markantný rozdiel medzi bundesligou a našimi hráčmi. Je to predsa len najlepšia súťaž na svete. Treba športovo priznať, že v každej činnosti boli lepší,“ zhodnotil tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl na webe tatranpresov.sk.
Prehra, ktorá pomôže
Trénerov syn, krídelník Marco Antl, autor štyroch gólov, svojho otca doplnil:
„Zápas napriek prehre hodnotím pozitívne. Je to bundesligové mužstvo a my sme sa s ním držali, koľko sa dalo. Bojovali sme, bili sme sa a snažili sme sa. Myslím si, že do budúcnosti nám to všetkým veľmi pomôže.“
Tatran čaká ďalší zápas v G-skupine Európskej ligy EHF až v nasledujúcom mesiaci, konkrétne v utorok 11. novembra privíta v domácej Tatran handball aréne dánsku Fredericiu. Duel je naplánovaný so začiatkom o 18.45 h.