Vláda útočí na mimovládne organizácie, Kolíková vyzýva koaličných poslancov, aby zákon nepodporili – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na koaličných poslancov, aby nepodporili prerokúvanú právnu úpravu týkajúcu sa mimovládnych organizácií.

Útok na mimovládne organizácie

Poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková na tlačovej besede vyzvala, aby zákon stiahli alebo ho vrátili na dopracovanie. Tí, ktorých sa zákon týka, teda mimovládky, by podľa poslankyne mali mať možnosť podieľať sa na zákone.

„Aby to bol zákon, ktorý dáva zmysel. Aby tam neboli nezmyselné ustanovenia, ktoré ani nikto presne nevie, ako sa budú uplatňovať,“ uviedla Kolíková.

„To čo robí táto vláda, ako útočí na mimovládne organizácie, to sa tu nedialo ani za mečiarizmu. Občianska spoločnosť je základ zdravej demokratickej spoločnosti,“ vyjadrila sa Kolíková.

Rovnako apelovala aj na prezidenta Petra Pellegriniho, aby v prípade schválenia zákona v parlamente tento zákon nepodpísal. O zákone by mali poslanci hlasovať v stredu predpoludním.

Pozmeňujúce návrhy

Poslanec Ondrej Dostál poukázal na rozsiahle pozmeňujúce návrhy, tvrdí, že zákon by mal byť v dôsledku toho schválený v úplne inej podobe, než v akej bol predložený.

Dodal, že legislatívny proces prebieha už od minulého roka. Za tento čas bolo podľa neho možné predložiť zákon do medzirezortného pripomienkového konania, mohla prebehnúť diskusia s mimovládnymi organizáciám, aj rozporové konanie.

„Išiel ako poslanecký návrh, lebo si mysleli, že to bude skratka,“ vraví. Cieľom zákona podľa neho nie je úsilie o zvýšenie transparentnosti mimovládnych organizácií, Dostál za ním vníma snahu „nájsť si palicu na mimovládne organizácie“.

Škodlivá a diskriminačná

Poukázal aj na to, že koalícia skrátila rozpravu k zákonu na 12 hodín. Zo zákona by malo vypadnúť označenie zahraničný agent, rovnako by malo vypadnúť aj označenie lobing. Podľa Dostála ale napriek tomu v zákone ostalo veľa zlých vecí, napríklad administratívna záťaž pre mimovládky či zásah do súkromia darcov.

Novelu zákona kritizujú aj slovenské mimovládne organizácie, považujú ju za škodlivú a diskriminačnú, hovoria aj o protiústavnosti. Opakovane ju nazývajú ako „ruský zákon“. Poslancov NR SR tiež vyzývali na to, aby zákon nepodporili, apelujú na spoločnú diskusiu a opravu návrhu.

Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdia, že predložená legislatíva nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou.

Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Tvrdia, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ.