Tatiana Ondrejková sa stala porotkyňou projektu Hviezda roka

Tatiana Ondrejková, ktorá je spoluzakladateľka a CEO úspešného cestovateľského portálu Pelikan.sk, sa stala porotkyňou novej súťaže Hviezda roka. Spolu s ňou zasadnú do poroty aj kreatívec Daniel Hevier, Martin Heržo, Martina Révayová, Mária Hrin, Dalibor Slávik, Zuzana Száraz či Monika Balážová.

Hviezda roka je nový projekt

Hviezda roka je celoslovenská súťaž, ktorá ocení najlepších office manažérov/manažérky, osobných asistentov/asistentky a sekretárov/sekretárky. Cieľom projektu je vyzdvihnúť ženy a mužov pracujúcich na pozíciách, ktoré bývajú často prehliadané a nedocenené, a priniesť zaslúženú pozornosť tým, ktorí sú srdcom firiem a organizácií. Hlavným mediálnym partnerom projektu je TV JOJ.

O súťaži

Súťaž je otvorená pre zamestnancov všetkých druhov firiem. Je rozdelená do kategórií podľa veľkosti firmy (malé, stredné, veľké) a pracovného sektora (súkromný, verejný, neziskový). Nominácia do súťaže prebieha dvomi spôsobmi – človek môže prihlásiť seba alebo nominovať kolegu či kolegyňu. Hlasovanie a nominovanie na webovej stránke www.hviezdaroka.sk je pre rok 2025 uzavreté. Do súťaže sa v tomto ročníku úspešne zapojilo 117 súťažiacich z celého Slovenska.

Slávnostný galavečer

Vyvrcholením súťaže je slávnostný galavečer vo Vysokých Tatrách, ktorý je výsledkom hlasovania verejnosti v kombinácii s finálnym výberom odbornej poroty. Galavečer sa uskutoční 25. apríla 2025 v Hoteli Patria na Štrbskom plese. Víťazi či víťazky v jednotlivých kategóriách získajú titul Hviezda roka 2025 a certifikát s vlastnou hviezdou na oblohe viditeľnou zo Slovenska, ktorá bude symbolicky pomenovaná špeciálne po nich.

Viac informácií o projekte Hviezda roka nájdete na www.hviezdaroka.sk.

Informačný servis