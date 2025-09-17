Taraba dostal zásielku jedla s výzvou na jeho zabitie. Doručil ju kuriér, ktorý sa s balíčkom odfotil rovno pred ministerstvom - FOTO

Minister Tomáš Taraba zverejnil na sociálnej sieti fotografiu balíčka s výzvou na jeho zabitie.
Anita Radi
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Tomáš Taraba, SNS
Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Kuriér známej spoločnosti na donášku jedla doručil v stredu na Ministerstvo životného prostredia SR zásielku s výzvou na zabitie šéfa rezortu Tomáša Tarabu (nom. SNS).

Fotografia spred ministerstva

Ako na sociálnej sieti priblížil samotný Taraba, výzva prišla napísaná na balíčku s jedlom, ktoré si objednal zamestnanec. „Slušnočlovek sa ešte s týmto na moje zabitie stihol odfotiť pred ministerstvom a aby sme si nemysleli, že má vysoké IQ, urobil to rovno pred kamerami,“ poznamenal ďalej minister a pripojil k príspevku aj fotografie.

Podozrivé zásielky

V uplynulé dni sa množia podozrivé zásielky adresované politikom vládnej koalície. V budove parlamentu minulý štvrtok zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Dôvodom bola podozrivá zásielka v podobe obálky s práškom, ktorá bola adresovaná poslancovi Národnej rady Richardovi Glückovi (Smer-SD).

Policajti však aj tento týždeň v utorok preverovali v parlamente podozrivú zásielku. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave I boli krátko po 8.30 h vyslaní do priestorov podateľne Národnej rady SR z dôvodu oznámenia o náleze podozrivej zásielky,“ priblížila polícia.

