Tantrická masáž nie je o „happy ende“. Je to umenie práce s telom, energiou a sexualitou - ROZHOVOR

Mnohým z nás sa pri slove tantra v hlave vynoria rôzne predstavy a presvedčenia, ktoré sú často na míle vzdialené od skutočnej podstaty tantry. Tantrická masáž nie je o „happy ende“, je to umenie vedomej práce s telom, energiou a sexualitou.

O jej hlbšom význame, liečivom potenciáli a prepojení s vedomou sexualitou sme sa rozprávali so Stellou Krenčejová – certifikovanou tantrickou učiteľkou, sexological bodyworkerkou a lektorkou v oblasti vzťahov a osobného rozvoja.

Aký je rozdiel medzi erotickou a tantrickou masážou, a prečo ju ľudia vyhľadávajú a s čím dokáže pomôcť?

Tantrická masáž môže pomôcť uvoľniť emocionálne bloky, rozprúdiť energiu v tele a navodiť meditatívny stav. Masér či masérka nepracujú mechanicky, ale s plnou pozornosťou a zámerom. Klient je pasívnym prijímateľom dotyku, na rozdiel od erotickej masáže, kde môže dochádzať k obojstrannému kontaktu. Na internete je veľa salónov, ktoré majú názov tantrické, ale keď si ich rozkliknete, zistíte, že ponúkajú erotické služby. Čo je teda úplne iná služba.

Ja nemám nič proti erotickej masáži, keď je pomenovaná ako erotická masáž a neskrýva sa za tantru. Erotická masáž má cieľ priniesť klientovi fyzické uspokojenie, vrátane „happy endu“. Naopak, tantrická masáž pracuje s vedomým dotykom a energiou, pričom cieľom nie je primárne sexuálne uvoľnenie, ale celotelový zážitok.

Každá tantrická masáž je iná, pretože závisí od energetického nastavenia maséra aj klienta. Proces nie je zameraný na dosiahnutie konkrétneho výsledku, ale na celkové rozprúdenie energie v tele. Výsledkom môže byť hlboký zážitok, napríklad pocit mravčenia, vibrácie v tele, prepojenie sa so sebou samým, či celkom bez nutnosti fyzického vyvrcholenia.

Ako ste sa dostali na cestu tantry?

Pôvodne som bola stredoškolská učiteľka, ale po narodení prvého dieťaťa som sa náhodne dostala do meditačného centra pri Brne. Bol to pre mňa silný zážitok, pretože som sa stretla s vecami, o ktorých som predtým netušila. Bolo to po revolúcii, tantra sa k nám začala dostávať prostredníctvom zahraničných lektorov.

Na prvom kurze som sa do nej okamžite zamilovala. Moje telo sa prebudilo, otvorilo a rozkvitlo. Mala som energetický orgazmus bez dotyku, len cez dych bez dotykového spojenia s partnerom. Fyzická sexualita ma dovtedy až tak nelákala, pretože mi pripadala rýchla a nezaujímavá.

Tento zážitok ma motivoval absolvovať desiatky kurzov. Začínala som ako tantrická masérka vo Viedni, neskôr som otvorila prvý kurz pre ženy v Brne. Neskôr som absolvovala tantrický výcvik pre učiteľov a prelomový sexological bodywork výcvik. Vedela som, že to je moja cesta od samého začiatku.

Tantra má na ľudí silný dopad, pretože mnoho žien po rokoch vzťahu v sexualite stráca naplnenie. Keď sa do nej vnesú nové princípy a otvorenosť partnera, celý prežitok sa mení. Tantra ponúka ženský princíp sexuality bez tlaku, kde žena udáva tempo. Všetko je zmyselné a dlhotrvajúce. Tantra sa často spája s tantrickou masážou, ale masáž je len malou časťou tohto životného smeru, ktorý pochádza z Indie a bol pôvodne zameraný na duchovné osvietenie. V našich podmienkach hovoríme skôr o neotantre, ktorá zahŕňa meditácie, rituály, dychové cvičenia a prácu s telom.

Ako prebieha tantrická masáž? Čím sa líši od klasickej masáže?

Klient je privítaný masérom alebo masérkou, dostane čaj a prebehne rozhovor o jeho zámere. Po sprche nasleduje masáž, ktorá môže byť intuitívna alebo štruktúrovaná. Začína sa rituálom ladenia, potom dochádza k postupnému odhaleniu tela. Používajú sa zmyslové podnety ako perie, kožušinky či drsnejšie peelingové rukavičky a potom nasleduje olejová masáž. Je celotelová, teda zahŕňa aj intímne partie, no vždy v súlade s princípmi tantry. Až 90 – 95 % klientov volí celostnú masáž, pretože je o uctení celého tela bez tabu.

Aké sú reakcie klientov po tom, čo tantrickú masáž prvýkrát vyskúšajú?

Klienti sú väčšinou v úžase, v prekvapení, majú pocit šťastia. Masérka nášho tímu mi hovorila, že bol na masáži muž, ktorý mal asi 205 cm, takže ona mu ani nedosiahla na temeno hlavy, a keď odchádzal, tak jej hovorí vo dverách: „Fakt super, až prídem domov, tak sa šťastím rozplačem. Teraz ešte budem robiť chlapa. No, možno už v aute.”

Tie pocity sú veľmi príjemné, prekvapivé, lebo niekto sa takto prvýkrát spojí so svojím telom. Ženy chodia často kvôli tomu, že neprijímajú svoje telo a zažiť takéto uctenie tela je pre niekoho transformačný zážitok. Mám klientku, ktorá v Slovensku začala chodiť ku mne na prácu s telom a potom išla k masérovi mužovi. Dáva si 5 hodinovú tantrickú masáž, pretože silne cíti, ako sa jej mení týmto všetkým život. Po prvom sedení, čo sme ešte robili spolu, sa jej otvorila kreativita a začala maľovať.

Po tom, čo začala chodiť k masérovi, začala písať knihu. A dokonca knihu o tantre. Lebo zámer tantry je pracovať s energiou, kultivovať ju a nie ju vypúšťať z tela. Pre mužov, ktorí majú určité očakávania v tomto smere, to môže byť sklamaním. My sa snažíme, aby klienti, ktorí k nám prídu, skutočne pochopili, že ponúkame niečo iné, než je erotická masáž.

Mnoho ľudí si ju spája len so sexualitou. Čo je jej hlavný cieľ a aký má hlbší význam?

Tantrická masáž harmonizuje telo a myseľ, učí sebaprijatiu a hlbokej relaxácii. Dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi vzrušením a potešením – muži často hľadajú vzrušenie, no tantrická masáž ukazuje, že potešenie môže prameniť aj z obyčajného dotyku, napríklad na dlani. Nejde len o intímne oblasti, ale o celé telo. Pracuje sa s vedomým dotykom, dychom a prítomným okamihom.

Klient sa učí uvoľniť myseľ a nesústrediť sa na minulosť či budúcnosť. Ak myšlienkami uteká inam, účinok masáže sa stráca. Preto ho vedieme k vedomému dýchaniu a vysvetľujeme jeho význam. Je to skôr taká pozvánka, aby zažil niečo iné, než čo v sexualite obvykle zažíva.

Aké techniky sa pri nej používajú? Je to len o dotyku alebo sú do procesu zapojené aj iné zmysly?

Okrem dotyku sa zapájajú aj iné zmysly – dôležitá je vôňa, teplota, atmosféra so sviečkami. Príprava je kľúčová, preto nemáme veľmi radi spontánnych klientov, ktorí sa rozhodnú na poslednú chvíľu. Väčšina sa objednáva vopred, čo vytvára priestor na očakávanie a naladenie sa na zážitok. A to je úplne iný zážitok, ako keď si niekto povie: „Mám dve hodky. Čo s časom? Pôjdem na masáž“. Takže 95 % klientov máme dopredu objednaných.

Máte pravidelných klientov? Aj takých čo chodia, dajme tomu, každý týždeň?

Áno, máme, hoci väčšinou nechodia každý týždeň, keďže je to finančne náročné. Zvyčajne prídu raz za dva až tri týždne. Ja verím, že tantrickú masáž by mal zažiť každý, pretože môže úplne zmeniť vnímanie vlastného tela a sexuality. Ľudia, ktorí ju skúšajú prvýkrát, často začnú skúmať aj ďalšie možnosti – hľadajú spôsoby, ako tento zážitok ďalej rozvíjať. Často je to prvý krok k hlbšiemu sebapoznaniu.

Foto: Stella Krenčejová

Dostávajú ľudia tantrické masáže aj ako darček? Alebo skôr nie a skôr tam figuruje žiarlivosť?

Veľa závisí od nastavenia vo vzťahu. Niekedy manžel daruje masáž manželke, pretože cíti, že by jej mohla pomôcť, alebo naopak. Otázkou môže byť aj spomínaná žiarlivosť – ak ju partneri silno prežívajú, je dôležité najskôr pracovať na vlastnej sebahodnote. Niektoré páry volia masáž spoločne a rozhodnú sa predom, či budú v jednej miestnosti alebo v dvoch.

Dôležité je, že tantrická masáž sa vždy robí s rešpektom, úctou a láskavosťou, čo ju robí veľmi liečivou. Hranice sa nastavujú v úvodnom rozhovore – klient môže určiť, čo je mu príjemné a čomu by sa mal masér vyhnúť. Nikdy sa neprekračujú jeho osobné hranice.

Je tantrická masáž vhodná pre každého alebo si nejakí ľudia, ktorým ju neodporúčate?

Opatrná by som bola v partnerstve, kde vládne nejaká žiarlivosť, nevyriešené konflikty. To je potreba riešiť primárne. Ďalej je to skupina klientov, ktorí boli zneužívaní alebo znásilnení. Tam by som doporučila možno najskôr nejakú prácu s telom a potom prípadne tantrickú masáž, najskôr bez pohlavia, potom prípadne s pohlavím. V týchto prípadoch musíme pracovať ešte s väčšou citlivosťou.

Potom kontraindikácie ako napríklad, nejaký zápal, endometrióza, herpes alebo emočná nestabilita, ktorá môže spúšťať nekontrolovateľné procesy.

Aká bola vaša cesta k tomu začať o tantre, sexualite a iných “tabu” témach hovoriť otvorene?

Ja som s tým hovorením nemala nikdy problém, lebo ja som sa s tým stotožnila. Viem, že niekedy trvá, aby tantrické masérky/maséri vôbec boli schopní zdieľať s rodinou, vôbec hovoriť o svojej práci. Súvisí to s tým, ako je sexualita tabu a ľudia majú predsudky. Ja som sa s tým stotožnila hneď – vedela som, že toto je oblasť, v ktorej chcem robiť. Vnímam, že toto nastavenie je veľmi dôležité. Otvorenosť klienta ponúka sa otvoriť tiež. My podvedome cítime, ako to kto má nastavené a reagujeme podobne.

Dokáže tantrická masáž uvoľniť hlboké emocionálne bloky? A ako to funguje?

Áno, môže sa to stať, hoci u každého inak. Niekto reaguje smiechom, iný plačom. Pracujeme s energiou – predstavte si, že ju posúvame telom rukami, no narazí na blok, podobne ako voda v upchatej trúbke. Energia ho chce prekonať, a tak môže dôjsť k emočnému výlevu. Pomáha aj dych, ktorý telo čistí a uvoľňuje nahromadené emócie. Keď sa takáto reakcia objaví, necháme ju prirodzene prejsť, čím dochádza k liečeniu.

Aké benefity si najčastejšie klienti odnášajú z tantrickej masáže? Je to aj pomoc ľuďom s nízkym libidom, sexuálnymi traumami, duchovnou praxou?

Liečivé je to, že dávame priestor každej časti tela, prebúdzame ho, oživujeme, a to umožňuje klientovi znova sa na seba napojiť. Pri sexuálnych traumách postupujeme citlivo a opatrne. Čo sa týka libida, tantra masáž môže pomôcť prebudiť novú iskru a iný prístup k vnímaniu tela.

Masáž môže byť aj súčasťou duchovnej cesty. Niektorí klienti zažívajú prepojenie s niečím, čo ich presahuje – niekto to nazýva Boh, iný vesmírna energia. Pre niektorých je to začiatok hlbšej práce na sebe. Je to individuálne a nevyspytateľné, ale určite to môže byť súčasťou spirituálneho rastu.

Stella Krenčejová Foto: Stella Krenčejová

Existuje rozdiel medzi tým, ako tantrickú masáž vnímajú muži a ženy?

Áno, určite. Tento rozdiel vychádza už zo samotnej podstaty mužskej a ženskej sexuality, čo sa prejavuje aj pri tantrickej masáži. Muži sú vo všeobecnosti veľmi radi, keď je ich pohlavie prirodzene zahrnuté do procesu od začiatku. Keď sa ich masérka dotkne, vnímajú to ako potvrdenie ich mužskosti. Pohlavie hrá pre nich kľúčovú úlohu.

U žien to funguje inak. Potrebujú najskôr pocítiť dotyk na celom tele, až postupne, keď sa uvoľnia a otvoria, môže prísť na rad aj intímna oblasť. Ďalší rozdiel je v samotnom prístupe k tantrickej masáži. My ženy často prichádzame s tým, že sa chceme liečiť – máloktorá si dovolí povedať, že ide len pre potešenie. Je pre nás prirodzenejšie hovoriť o uzdravovaní tela a duše, ale v skutočnosti je aj samotné potešenie formou liečenia. Ženy zažívajú v živote tak málo radosti a pôžitku, že keď ho konečne pocítia, má to na ne hlboký terapeutický účinok.

Stretávate sa počas masáží s trápnymi alebo smiešnymi situáciami? Napríklad nečakané reakcie klientov?

Áno, občas sa vyskytnú rôzne úsmevné momenty. Napríklad, rozprávala mi masérka príbeh o klientovi – pánovi, ktorý mal 80 rokov a na tantrickú masáž prišiel prvýkrát v živote. Dozvedel sa o nej v krčme, kde počul chlapov pri vedľajšom stole, ako si ju chvália, a tak sa rozhodol, že ju vyskúša.

Na konci masáže otvoril oči a povedal len: „Paráda.“ A potom sa spýtal masérky, či má záhradku. Trošku ju to vyviedlo z miery, či myslí jej intímnu zónu, takto poeticky označenú. Keď odpovedala, že áno, nadšene jej oznámil, že jej prinesie semienka papriky, ktoré má – vynikajúcu odrodu. O pár dní naozaj zavolal, že ich hodil do schránky a pripojil aj návod na pestovanie.

Iná masérka mi zase hovorila, že dostala od klientky sťažnosť a pochvalu v jednom. Klientka jej totiž povedala: „Týmto zážitkom sa mi úplne zmenil pohľad na intimitu a teraz už asi nikdy nebudem spokojná s tým, čo som doteraz zažívala.“ Takže paradoxne to bolo pre ňu aj úžasné, aj trochu frustrujúce.

Niekedy sa stane, že muž počas masáže očakáva ejakuláciu, a keď k nej nedôjde, ostane rozpačitý alebo sklamaný. Celkovo však platí, že väčšina ľudí sa na začiatku cíti trochu trápne – je to neštandardná situácia, ocitajú sa na neznámom mieste s človekom, ktorého vidia prvýkrát a ten sa ich má dotýkať aj na intímnych miestach. Tento rozpor je vlastne odrazom celkovej situácie v spoločnosti – na jednej strane je sexualita veľké tabu, na druhej strane je všadeprítomná v médiách a pornografii.

Chýba nám zdravý, vyvážený pohľad na sexualitu, a práve preto sa s touto rozpačitosťou stretávame tak často. Na začiatku masáže tak môže byť človek nesvoj, ale keď sa dostane do určitej úrovne uvoľnenia, tieto pocity sa prirodzene vytratia.