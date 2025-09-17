Taliansky raper zmienil Sinnera v spojitosti s Hitlerom. Jeho nová pieseň vyvolala kontroverziu

Sinner na spojenie s Hitlerom zatiaľ nereagoval.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Wimbledon Weather Extreme Heat
Jannik Sinner počas horúčav na Wimbledone používal ľadové uteráky. Foto: SITA/AP
Taliansko Tenis Tenis z lokality Taliansko

Taliansky raper Fedez na sociálnej sieti zverejnil verš z pripravovanej novej piesne. A tým pobúril, keďže tam spomenul svetovú dvojku Jannika Sinnera.

To by bolo ešte v poriadku, keby neskôr nespomenul aj nacistického vodcu Adolfa Hitlera.

Celý text znie takto: „Taliani majú nový idol, volá sa Jannik Sinner. Čistokrvný Talian s prízvukom Adolfa Hitlera.“

Ide o odkaz na Sinnerovu rodnú nemčinu. Pochádza zo severotalianskeho mesta Innichen ležiaceho na hraniciach s Rakúskom. Narodil sa do nemecky hovoriacej rodiny.

Okrem tenistu si však v danej piesni rypne aj do talianskej političky Elly Schleinovú či čerstvo svätorečeného Carla Acutisa.

Mnohí fanúšikovia Fedeza sa nestotožnili s týmto textom a vrátili vstupenky na jeho koncert, ktorý má mať v Miláne.

Sinner na dané spojenie s Hitlerom zatiaľ nereagoval.

Viac k osobe: Adolf HitlerJannik Sinner
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálov
Okruhy tém: pesnička Rap Reakcia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk