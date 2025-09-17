Taliansky raper zmienil Sinnera v spojitosti s Hitlerom. Jeho nová pieseň vyvolala kontroverziu

Taliansky raper Fedez na sociálnej sieti zverejnil verš z pripravovanej novej piesne. A tým pobúril, keďže tam spomenul svetovú dvojku Jannika Sinnera.
To by bolo ešte v poriadku, keby neskôr nespomenul aj nacistického vodcu Adolfa Hitlera.
Celý text znie takto: „Taliani majú nový idol, volá sa Jannik Sinner. Čistokrvný Talian s prízvukom Adolfa Hitlera.“
Ide o odkaz na Sinnerovu rodnú nemčinu. Pochádza zo severotalianskeho mesta Innichen ležiaceho na hraniciach s Rakúskom. Narodil sa do nemecky hovoriacej rodiny.
Okrem tenistu si však v danej piesni rypne aj do talianskej političky Elly Schleinovú či čerstvo svätorečeného Carla Acutisa.
Mnohí fanúšikovia Fedeza sa nestotožnili s týmto textom a vrátili vstupenky na jeho koncert, ktorý má mať v Miláne.
Sinner na dané spojenie s Hitlerom zatiaľ nereagoval.