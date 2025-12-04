Oheň pre ZOH 2026 dorazil do Ríma, prípravy na podujatie pokračujú napriek oneskoreniam

Panujú obavy z nedokončenia arény Santa Giulia, no organizátori z Talianska sú optimistickí.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Japan Winter Olympics Torch Unveiling
Pochodne pre ZOH a ZPH 2026 v Taliansku. Foto: SITA/AP
Pochodeň s ohňom pre budúcoročné zimné olympijské hry dorazil vo štvrtok do Ríma, keď sa organizátori z Talianska snažia zabezpečiť prípravy na rozsiahle športové podujatie rozložené po severe krajiny. ZOH sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026.

Najväčšie obavy vyvoláva aréna Santa Giulia pri Miláne, ktorá má hostiť hokejové turnaje, no stále je staveniskom. Testovacie podujatie, ktoré malo preveriť pripravenosť štadióna, bolo presunuté do arény Rho Fiera, ktorá bude hostiť ďalšie zápasy. Generálny riaditeľ ZOH Andrea Varnier priznal, že časový harmonogram je veľmi tesný, no je to súčasť plánu.

Ďalšie testovanie sa uskutoční v januári, menej ako mesiac pred prvým olympijským zápasom žien vo Verone. Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Christophe Dubi zdôraznil, že organizátori musia zabezpečiť bezchybnú organizáciu a šport má spájať ľudí napriek politickým napätiam a protestom, ktoré sa objavili počas nedávnej Vuelty.

Okrem haly Santa Giulia je pod drobnohľadom aj park v stredisku Livigne, kde sa budú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní. Sekretár Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Michel Vion vyjadril obavy z meškania povolení na napustenie nádrže, ktorá je kľúčová pre výrobu umelého snehu.

Štátny prevádzkovateľ SiMiCo uviedol, že používanie snežných diel začne budúci týždeň a nízke teploty v lokalite sú priaznivé pre prípravu.

