Výdych zhlboka. Hokejovú halu v Miláne pre ZOH 2026 uvedú do prevádzky začiatkom januára

Pohľad zvonku na hokejovú arénu Santa Giulia v Miláne, kde sa uskutoční hokejový turnaj zimných olympijských hier 2026. Foto: SITA/AP
Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v stredu potvrdili, že napriek meškaniu výstavby hlavnú hokejovú arénu pre podujatie v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. – 22. 2. 2026) otvoria v januári.

Podľa vyhlásenia organizátorov bude aréna Santa Giulia hostiť od 9. do 11. januára sedem zápasov talianskej ligy a pohára v rámci testovacieho podujatia.

Termíny testovacieho podujatia boli zverejnené už v októbri, ale Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) a zámorská NHL vyjadrili svoje obavy týkajúce sa klziska a absencie záložného plánu.

Šestnásťtisícová multifunkčná aréna na východe Milána je projektom súkromného developera EVENTIM, ktorý plánuje po ZOH 2026 priestor využívať aj na basketbal a koncerty.

Hovorca developera v utorok pre AFP uviedol, že štadión bude pripravený v januári a na stavbe momentálne pracuje 580 ľudí vo dvoch zmenách.

Pôvodne mali arénu testovať počas juniorských majstrovstiev sveta do 20 rokov v termíne od 8. do 14. decembra, no pre meškanie stavby museli organizátori tieto plány zrušiť. Podujatie bolo presunuté do druhej hokejovej arény hier, ktorá sa nachádza v meste Rho na severozápade milánskej metropolitnej oblasti.

