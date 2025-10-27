Taliansky futbalový šampión prišiel na dlhší čas o oporu zo stredu poľa. Čo sa stalo De Bruynemu?

Líder priebežnej tabuľky talianskej futbalovej Serie A SSC Neapol sa pravdepodobne až do konca kalendárneho roka musí zaobísť bez skúseného belgického stredopoliara Kevina De Bruyneho.
Juventus Turín mal toho po krk. Séria slabých výsledkov viedla k radikálnemu kroku
Niekdajšia opora anglického Manchestru City si vo víťaznom ligovom súboji proti Interu Miláno (3:1) poranila zadný stehenný sval. Je možné, že do súťažného diania zasiahne až v roku 2026.
Klub spod Vezuvu potvrdil, že 34-ročný belgický reprezentant utrpel rozsiahle zranenie bicepsu femoris v pravom stehne. De Bruyne sa zranil po premenení penalty, keď sa zrazu zastavil a chytil si stehno, následne ihrisko s pomocou lekárskeho tímu opustil.
Neapol ovládol víkendový šláger v Taliansku. Minimálne na pár hodín sa dostal na čelo Serie A
Bol to jeho štvrtý ligový gól v prvej sezóne v Taliansku po prestupe z Manchestru City. „Kevin De Bruyne podstúpil vyšetrenia, ktoré odhalili rozsiahle poškodenie biceps femoris pravého stehna. Hráč už začal rehabilitáciu,“ uviedol klub v stanovisku.
Talianske médiá Gazzetta dello Sport a Sky Sport informovali, že De Bruyne pravdepodobne v tomto roku už neodohrá žiadny zápas, čo je veľká strata pre ambície Neapola obhájiť titul v Serie A. SSC Neapol v utorok nastúpi proti Lecce, tabuľku Serie A vedie o skóre pred AS Rím.