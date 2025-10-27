Taliansky futbalový šampión prišiel na dlhší čas o oporu zo stredu poľa. Čo sa stalo De Bruynemu?

Líder priebežnej tabuľky talianskej futbalovej Serie A SSC Neapol sa pravdepodobne až do konca kalendárneho roka musí zaobísť bez skúseného belgického stredopoliara Kevina De Bruyneho.

Niekdajšia opora anglického Manchestru City si vo víťaznom ligovom súboji proti Interu Miláno (3:1) poranila zadný stehenný sval. Je možné, že do súťažného diania zasiahne až v roku 2026.

Klub spod Vezuvu potvrdil, že 34-ročný belgický reprezentant utrpel rozsiahle zranenie bicepsu femoris v pravom stehne. De Bruyne sa zranil po premenení penalty, keď sa zrazu zastavil a chytil si stehno, následne ihrisko s pomocou lekárskeho tímu opustil.

Bol to jeho štvrtý ligový gól v prvej sezóne v Taliansku po prestupe z Manchestru City. „Kevin De Bruyne podstúpil vyšetrenia, ktoré odhalili rozsiahle poškodenie biceps femoris pravého stehna. Hráč už začal rehabilitáciu,“ uviedol klub v stanovisku.

Talianske médiá Gazzetta dello Sport a Sky Sport informovali, že De Bruyne pravdepodobne v tomto roku už neodohrá žiadny zápas, čo je veľká strata pre ambície Neapola obhájiť titul v Serie A. SSC Neapol v utorok nastúpi proti Lecce, tabuľku Serie A vedie o skóre pred AS Rím.

