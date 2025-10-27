Juventus Turín mal toho po krk. Séria slabých výsledkov viedla k radikálnemu kroku

Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín pristupuje k trénerskej zmene. Po nevydarenom úvode sezóny končí v tíme Igor Tudor. Chorvát viedol „starú dámu“ od marca.
Juventus v Serie A absolvoval v tomto ročníku zatiaľ osem duelov a získal v nich 12 bodov, keď dosiahol tri víťazstvá, rovnaký počet remíz a dve prehry. Futbalisti Juve v nedeľu doma podľahli Laziu Rím 0:1, pričom z ostatných piatich duelov získali len päť bodov.
Dočasným koučom prvého tímu bude Massimiliano Brambilla, ktorý bude stáť na lavičke v stredu proti Udinese.
„Juventus oznamuje, že odvolal Igora Tudora z funkcie hlavného trénera mužského prvého tímu spolu s jeho realizačným tímom Ivanom Javorčičom, Tomislavom Rogičom a Riccardom Ragnaccim. Ďakujeme Igorovi Tudorovi a celému jeho tímu za profesionalitu a oddanosť počas posledných mesiacov a prajeme im všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedol klub.
Juventus je momentálne ôsmy v Serie A so stratou šiestich bodov na vedúci Neapol. V Lige majstrov je na 25. mieste zo 36 tímov po jednom remízovom a dvoch prehratých zápasoch z troch odohraných.