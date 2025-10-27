Juventus Turín mal toho po krk. Séria slabých výsledkov viedla k radikálnemu kroku

Massimiliano Brambilla dočasne povedie A-tím, klub je ôsmy v Serie A a zaostáva o šesť bodov za vedúcim Neapolom.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Igor Tudor
Chorvát Igor Tudor ako kouč Juventusu Turín počas zápasu Serie A 2024/2025 proti Bologni. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Taliansky futbalový veľkoklub Juventus Turín pristupuje k trénerskej zmene. Po nevydarenom úvode sezóny končí v tíme Igor Tudor. Chorvát viedol „starú dámu“ od marca.

Juventus v Serie A absolvoval v tomto ročníku zatiaľ osem duelov a získal v nich 12 bodov, keď dosiahol tri víťazstvá, rovnaký počet remíz a dve prehry. Futbalisti Juve v nedeľu doma podľahli Laziu Rím 0:1, pričom z ostatných piatich duelov získali len päť bodov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dočasným koučom prvého tímu bude Massimiliano Brambilla, ktorý bude stáť na lavičke v stredu proti Udinese.

„Juventus oznamuje, že odvolal Igora Tudora z funkcie hlavného trénera mužského prvého tímu spolu s jeho realizačným tímom Ivanom Javorčičom, Tomislavom Rogičom a Riccardom Ragnaccim. Ďakujeme Igorovi Tudorovi a celému jeho tímu za profesionalitu a oddanosť počas posledných mesiacov a prajeme im všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedol klub.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Juventus je momentálne ôsmy v Serie A so stratou šiestich bodov na vedúci Neapol. V Lige majstrov je na 25. mieste zo 36 tímov po jednom remízovom a dvoch prehratých zápasoch z troch odohraných.

Viac k osobe: Igor Tudor
Firmy a inštitúcie: Juventus Turín
Okruhy tém: Serie A 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk