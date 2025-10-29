Taliansko si pred domácimi ZOH 2026 kladie cieľ získať aspoň 19 medailí

Prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI) Luciano Buonfiglio uviedol, že Taliansko si pred zimnými olympijskými hrami 2026 v domácom prostredí stanovilo cieľ získať aspoň 19 medailí. Hry sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo, pričom do začiatku zostáva 100 dní.
Prípravy na ZOH 2026 v Miláne a Cortine sú na dobrej ceste. Protesty stále vyvolávajú obavy
„Po 17 medailách získaných v Pekingu 2022 musíme získať aspoň 19,“ povedal Buonfiglio na podujatí v Miláne. Taliansko má v zimných športoch niekoľko hviezd, vrátane špecialistky na zjazdové lyžovanie Sofie Goggiovej, niekdajšej majsterky sveta v biatlone Lisy Vittozziovej a rýchlokorčuliarky Arianny Fontanovej, najúspešnejšej talianskej olympioničky s 12 medailami.
Stanovený cieľ je o jednu medailu menej ako rekordný počet 20 medailí, ktoré Taliansko získalo na ZOH v Lillehammeri v roku 1994. V Pekingu získalo len dve zlaté medaily – v curlingu miešaných dvojíc a v rýchlokorčuľovaní vďaka Fontanovej.
Talianski aktivisti nechcú umelý sneh. Je to drahé a v Dolomitoch bude dostatok prírodného - VIDEO
Taliansko očakáva viac od svojich alpských lyžiarov, najmä od Goggiovej, ktorá získala zlato v zjazde v roku 2018, a Dominika Parisa, ktorý vyhral šesť pretekov Svetového pohára v Bormiu, kde sa budú konať mužské súťaže.
Majsterka sveta vo Svetovom pohári Federica Brignoneová, ktorá minulú sezónu získala titul v obrovskom slalome, bojuje s časom po aprílovej dvojitej zlomenine ľavej nohy. Dvojnásobná majsterka sveta Marta Bassinová vynechá domáce ZOH po minulotýždňovej zlomenine nohy pri tréningu.
Test hokejovej haly pre ZOH 2026 presunuli z decembra na január
Vittozziová, ktorá bola najlepšia na svete v sezóne 2023/2024, sa vracia po zraneniach, ktoré ju vyradili počas minulého zimného obdobia. Mladá reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Flora Tabanelliová, ktorá v marci získala titul majsterky sveta v disciplíne big air, je tiež považovaná za kandidátku na medailu.