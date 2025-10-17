Test hokejovej haly pre ZOH 2026 presunuli z decembra na január

Hlavná hokejová aréna pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine D’Ampezzo bude pripravená včas, aj keď Taliani ju dokončia o čosi neskôr. Šéf organizačného výboru Andrea Varnier uviedol, že aréna PalaItalia Santa Giulia bude pripravená na testovanie až v januári, teda menej ako mesiac pred otváracím ceremoniálom podujatia naplánovaným na 6. februára.
Pôvodne sa v aréne mal v prvej polovici decembra konať turnaj B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov, no vzhľadom na pokračujúce práce toto podujatie presunú do záložnej haly v mestečku Rho západne od Milána.
Test arény sa uskutoční od 9. do 11. januára 2026 počas zápasov talianskej ligy. Varnier zdôraznil, že testovanie nie je len o aréne, ale aj o personáli a organizácii, preto je dôležité, aby sa uskutočnilo na vysokej úrovni.
Hlavná aréna má kapacitu 16-tisíc divákov a bude hostiť hlavný hokejový turnaj, pričom predkolo sa bude hrať aj v Rho (Milan Ice Park, pozn.). Turnaj mužov sa uskutoční od 11. do 22. februára, ženský od 5. do 19. februára.
Ceny vstupeniek na finále mužov v Santa Giulia sa predávajú za 2350 eur.