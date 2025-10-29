Prípravy na ZOH 2026 v Miláne a Cortine sú na dobrej ceste. Protesty stále vyvolávajú obavy

Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo uviedli, že prípravy na podujatie, ktoré sa uskutoční od 6. do 22. februára, sú na dobrej ceste, aj keď protesty proti účasti izraelských športovcov vyvolávajú obavy.
Talianski aktivisti nechcú umelý sneh. Je to drahé a v Dolomitoch bude dostatok prírodného - VIDEO
Šéf organizačného výboru Andrea Varnier povedal, že „komplexný organizačný model sa začína formovať“ pri príležitosti 100 dní do otvorenia hier. Prezident výboru Giovanni Malagó zdôraznil, že prípravy sú pod kontrolou, no „nemôžu si dovoliť stratiť ani jeden deň pred začiatkom“.
Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Christophe Dubi upozornil, že rozptýlenie podujatí medzi Milánom a Dolomitmi predstavuje výzvu pre fanúšikov, keďže „nie je možné cestovať rýchlym vlakom“.
Ďalšia rana pre Taliansko. Bassinová si zranila nohu a nestihne domáce ZOH
Otvorenie hier sa uskutoční na ikonickom štadióne San Siro, pričom súčasne budú prebiehať aj sprievody v troch horských lokalitách. Po prvý raz budú na hrách dva olympijské ohne – v Miláne a Cortine. Dubi tiež uviedol, že organizátori zopakujú úspešný koncept „Champions Park“ z OH v Paríži 2024, čiže každý večer budú prebiehať oslavy v Miláne, Bormiu a Val di Fiemme.
Celkové náklady na hry sú odhadované na 5,2 miliardy eur, z toho 3,5 miliardy na infraštruktúru, čo je výrazne menej ako pri predchádzajúcich hrách v Soči, Pjongčangu či Pekingu.
Mníchovčania podporil kandidatúru svojho mesta na OH 2036, 2040 alebo 2044
Väčšina športov sa uskutoční v existujúcich areáloch, pričom nové sú len bobová dráha v Cortine a multifunkčná aréna Santa Giulia v Miláne, ktorá je stále vo výstavbe.
MOV monitoruje dokončenie infraštruktúry a prípravu dobrovoľníkov, pričom zdôrazňuje, že šport má spájať ľudí. A to aj napriek politickým napätiam a protestom, ktoré sa objavili počas nedávnej Vuelty a zápasu Talianska proti Izraelu.