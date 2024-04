Talentovaná Slovenka bude súčasťou úvodnej časti pochodne s olympijským ohňom na OH v Paríži

Súčasťou jedného z úvodných úsekov štafety s olympijským ohňom pred OH v Paríži bude na francúzskej pôde aj mladá slovenská atlétka a triatlonistka Loriana Popovičová.

Osemnásťročnú Košičanku vybrali predstavitelia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Informuje o tom oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Zapálenie olympijského ohňa

Olympijský oheň zapália v antickej Olympii v utorok 16. apríla, následne sa presunie do Atén a potom loďou do Marseille. Do Francúzska príde 8. mája, o deň neskôr sa pochodeň ocitne aj v rukách mladej slovenskej športovkyne. Do Marseille príde pochodeň práve preto, že na jeho mieste založili pred 2600 rokmi grécki kolonisti prvú osadu.

Navyše v tomto juhofrancúzskom meste sa uskutočnia aj olympijské súťaže v jachtingu a zápasy futbalového turnaja. Štafeta s pochodňou potom zavíta do všetkých regiónov krajiny a bude súčasťou otváracieho ceremoniálu OH v Paríži v piatok 26. júla.

Je úspešná športovkyňa

„Vybrali sme si Lorianu Popovičovú, ktorá je úspešná športovkyňa a zároveň aj študuje na bilingválnom gymnáziu. Zapojí sa do štafety zástupcov krajín Európskej únie a Ukrajiny. Každý z vybraných účastníkov by mal odbehnúť s ohňom približne 400 m,“ informoval Didier Rogasik z tlačového oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku podľa olympic.sk.