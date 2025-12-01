Štátny tajomník Šalitroš: Slovensko.sk je rozpadnutý dom. Hardvér nám doslova horel - ROZHOVOR

Štátne IT na Slovensku je podľa štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša „jedna veľká čierna diera“. Za posledných 20 rokov sa tam podľa neho nalialo vyše 9 miliárd eur, z toho približne miliarda do platformy Slovensko.sk, a výsledkom je systém, v ktorom horí hardvér, padá služba a štát nevlastní ani kľúčový softvér.
V rozhovore pre Štúdio SITA opisuje, v akom stave portál Slovensko.sk preberali, prečo ho považuje za riziko pre fungovanie štátu a čo chce s digitalizáciou urobiť, kým bude na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Za miliardu by sme mali mať systém, aký nemajú ani Marťania
Šalitroš pripomína, že podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) sa do štátneho IT investovalo viac než 9 miliárd eur, z toho približne miliarda smerovala do Slovensko.sk a napriek tomu opisuje stav portálu ako „žalostný a kritický“.
Andrassy: Slovenské zdravotníctvo bolo ukradnuté a slovenský pacient je na poslednom mieste - ROZHOVOR
Očakával by, že po takýchto investíciách bude mať Slovensko špičkový systém, do ktorého sa občan prihlási tak jednoducho, ako do internetbankingu – cez mobil a biometrické overenie. Namiesto toho používatelia stále potrebujú čítačku, kábel a je tam „50-percentná pravdepodobnosť, že to na prvý pokus spadne“.
Štátny tajomník otvorene hovorí aj o technickom stave infraštruktúry a časť hardvéru, na ktorom Slovensko.sk beží, je podľa neho tak stará, že pochádza ešte z čias pred prvým iPhonom. „Pred pár mesiacmi nám tam doslova horel hardvér a museli sme hasiť,“ priblížil s tým, že za posledný rok evidujú približne 26 výpadkov, pričom každý takýto incident môže mať väčší dopad ako kolaps katastra nehnuteľností.
Vendor lock: Štát zaplatil, ale systém nevlastní
Kľúčovým problémom, ktorý Šalitroš pomenúva, je tzv. vendor lock – závislosť od jedného dodávateľa. Slovensko.sk bolo roky vyvíjané tak, že duševné vlastníctvo zostalo u dodávateľa, nie štátu a ak chce MIRRI opraviť aj drobný problém, musí ísť za pôvodnou firmou – cena aj zdanlivo malej zmeny, tak môže ísť do miliónov.
„Keď sa toho dotkneme sami, dodávateľ nám povie: Je to naše duševné vlastníctvo, ak to budete meniť, vypneme vám to. A keď to vypnú, skolabuje všetko – komunikácia občan – štát, ministerstvá medzi sebou,“ tvrdí. Ich cieľom je preto systém vendor locku zbaviť, starý portál postupne „utlmiť“ a popri tom budovať nové, modernejšie riešenie.
Kto je pánom štátneho IT? Kompetenčný zákon vs. realita
Podľa Šalitroša problém Slovenska nie je len v jednom portáli, ale v chaose kompetencií. Kompetenčný zákon hovorí, že centrálnu zodpovednosť za štátne IT má mať MIRRI, ale v praxi si však viaceré rezorty stavajú vlastné systémy, často za desiatky až stovky miliónov eur.
Spomína ministerstvo vnútra či financií, ktoré si podľa neho riešia svoje IT projekty mimo MIRRI, bez centrálnej koordinácie. Výsledkom sú dublicitné či triplicitné riešenia – „štyri rezorty si objednajú niečo podobné za 50 miliónov každý, a keby sa to robilo naraz, mohlo by to stáť 60 miliónov dokopy“.
Používa aj ostrú metaforu: rovnako absurdné by podľa neho bolo, keby MIRRI začalo stavať vlastnú políciu, školy či nemocnice. len preto, že „aj v našom záujme je bezpečnosť, vzdelanie a zdravie“. „My to nerobíme, lebo rešpektujeme kompetencie iných. Iné ministerstvá však zneužívajú alebo obchádzajú kompetenčný zákon a robia si vlastné IT, ktoré by robiť nemali,“ dodáva.
Odchody IT ľudí: Keby odišla polovica, nič sa neudeje
Médiami nedávno prebehla informácia o odchode viacerých IT špecialistov z MIRRI a obavách, že môže byť ohrozené čerpanie peňazí z Plánu obnovy SR.
Šalitroš však tieto interpretácie odmieta a tvrdí, že v štátnom IT je dlhodobo prezamestnanosť a že mnohí zamestnanci si hľadajú nové miesta, keďže projekty z Plánu obnovy končia v polovici roka 2026. Spomína odchod pätice zamestnancov, ktorí si podľa neho vyjednali „nadštandardné päťmiestne odmeny“ pri dohode o ukončení pracovného pomeru, s prísľubom plynulého odovzdania agendy. Dnes podľa neho tí istí ľudia v médiách hovoria opačný príbeh.
Štátny tajomník zároveň dodáva, že IT sekcia MIRRI má okolo 300 ľudí a že „keby odišla polovica, rezort by vedel fungovať“, ak by sa zvýšila efektivita práce na úroveň bežnú v súkromných firmách. Odchody teda nepovažuje za ohrozenie plnenia míľnikov – skôr pripomína, že viaceré z nich meškajú už viac ako dva roky a sú dedičstvom predchádzajúceho vedenia.
Treba prestať „vymýšľať koleso“
Jednou z najdiskutovanejších tém je pozastavený balík tendrov za zhruba 100 miliónov eur, ktorý mal priniesť nový ekosystém riešení pre Slovensko.sk aj ďalšie služby. Šalitroš zdôrazňuje, že nešlo o jeden megaprojekt, ale o zhruba desiatku až tretinu rôznych komponentov, ktoré chceli nakúpiť naraz, aby stihli vyčerpať peniaze z Plánu obnovy.
Vízia MIRRI je podľa neho jasná: prestať „vymýšľať koleso“ na lokálnej úrovni, nenakupovať draho riešenia od „garážových firmičiek“, ale kupovať hotové produkty, ktoré už fungujú v desiatkach či stovkách krajín. Tvrdí, že veľké nadnárodné spoločnosti sú pripravené vstúpiť na slovenský trh a v niektorých prípadoch ponúkli riešenia dokonca bez licenčných poplatkov – s tým, že by si „odškrtli poslednú krajinu vyspelého sveta“.
Tender je aktuálne pozastavený a čaká na verdikt Útvaru hodnoty za peniaze, Najvyššieho kontrolného úradu a ÚVO. Šalitroš verí, že výsledok bude pozitívny – a ak kontrolóri odporučia iný postup, napríklad priame rokovacie konanie, bude to podľa neho ešte menej transparentný mechanizmus, než aký MIRRI pôvodne zvolilo.
Neopravujme 300-ročný dom, postavme nový
Pri opisovaní stavu štátneho IT používa Šalitroš plastický obraz: Slovensko.sk je podľa neho ako 300-ročný dom bez jednej steny, s deravými múrmi, zatekajúcou strechou a nefunkčnou kanalizáciou. Opravovať takúto stavbu je podľa neho drahšie a náročnejšie, než postaviť nový dom od základov.
Ako vzory uvádza Estónsko, Singapur či Ukrajinu. Estónsko dokáže za zlomok našich nákladov vybaviť prakticky všetky životné situácie cez mobil – od založenia firmy po svadbu či rozvod. Ukrajina podľa neho za tri-štyri roky vojny poskočila z horšieho IT, než má Slovensko dnes, na úroveň lepšiu než Estónsko – a celé ich riešenie vraj stálo rádovo desiatky miliónov eur, nie miliardy.
Štátny tajomník naznačuje, že jedna z krajín, s ktorými sa rozprávajú, by bola ochotná poskytnúť svoje riešenia Slovensku aj bezplatne, s tým, že by sme platili len integráciu dát. Zároveň však skepticky dodáva, že „keď sa mu to podarí vybaviť, nikto to nebude chcieť“, pretože by skončili staré „čierne diery“, cez ktoré roky odtekali peniaze.
Vízia: Slovensko.sk v mobile a menej behania po úradoch
Ako ideálny výsledok svojho pôsobenia na MIRRI vidí Šalitroš stav, keď bude slovenské štátne IT minimálne na úrovni Česka – ideálne o krok ďalej.
„Ak sa nám podarí dostať Slovensko.sk do mobilu, aby ste si vedeli overiť podpis, dostať sa do elektronickej schránky a vybaviť aspoň niekoľko kľúčových životných situácií bez toho, aby ste chodili po úradoch, bude to obrovský úspech,“ hovorí.
Čo sa dozviete ak si pozriete celý rozhovor:
- prečo považuje štátne IT za „čiernu dieru“ a v akom stave je dnes Slovensko.sk
- ako funguje vendor lock a prečo štát nevie lacno opravovať systém, do ktorého už nalial stovky miliónov
- čo podľa neho spôsobuje chaos v kompetenciách medzi ministerstvami a prečo vznikajú duplicitné IT projekty
- prečo odchody IT špecialistov z MIRRI nepovažuje za hrozbu pre Plán obnovy a odolnosti SR
- akú zmenu priniesť v tendroch – od lokálneho vývoja k hotovým zahraničným riešeniam
- ako by podľa neho mal vyzerať digitálny štát, keď raz z ministerstva odíde