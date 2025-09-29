Pogačar obhájil titul majstra sveta, pomohol si sólovým únikom

Slovinský cyklista Tadej Pogačar v nedeľu obhájil titul majstra sveta v cestnej cyklistike mužov, keď na 267 km dlhej trati v kopcoch okolo rwandskej metropoly Kigali zaútočil sólovým únikom už 66 km pred cieľom.
„Toto ma napĺňa čistou radosťou,“ povedal Pogačar, ktorý držal v rukách maskota gorilu, symbol zvierat žijúcich v blízkych horách.
Súper narazil na výtlk
Dvadsaťsedemročný šampión dokončil preteky s náskokom minúty a 28 sekúnd pred belgickým olympijským víťazom Remcom Evenepoelom, ktorý do cieľa prišiel skleslý. „Neprišiel som sem pre striebro, chcel som zlato. Osud mal však iné plány.“
Evenepoel vysvetlil, že počas útoku Pogačara narazil na výtlk a jeho sedlo sa posunulo, čo mu spôsobilo kŕče. Tretie miesto obsadil írsky pretekár Ben Healy, ktorý zaostal o 2:16 min.
Trať pozostávala z 15 okruhov okolo mesta s dvoma stúpaniami a jedným dlhším, náročnejším okruhom s ďalším stúpaním. Pogačar sa najprv odtrhol spolu s Isaacom del Torom z Mexika a Španielom Juanom Ayusom, no Ayuso mal technické problémy a Del Toro stratil silu.
„Nebol to pôvodný plán, zaútočiť tak ďaleko od cieľa. Chlapci sa ma snažili zastaviť, ale cítil som sa výborne,“ uviedol Pogačar, ktorý je štvornásobným víťazom Tour de France.
Najpríjemnejšie, aké zažil
Evenepoel mal počas pretekov technické problémy a stratil čas. Napriek snahe nedokázal znížiť náskok Pogačara. Medzi ďalších výrazných pretekárov patrí Brit Tom Pidcock, ktorý skončil desiaty a preteky označil za „najpríjemnejšie, aké tento rok absolvoval“.
Dominancia Pogačara tak pokračuje aj po víťazstve na Tour de France a úspechoch na významných jednodňových pretekoch. V ženskej kategórii prekvapila víťazstvom kanadská pretekárka Magdeleine Vallieresová. Víťazi získavajú dúhový dres, ktorý nosia počas nasledujúceho roka ako symbol svetového šampióna.