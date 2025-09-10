Syrskyj: Rusko stratilo tento rok takmer 300-tisíc vojakov

Západné tajné služby potvrdzujú odhady Kyjeva.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Foto: SITA/AP
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj uviedol, že Rusko stratilo tento rok 299 210 vojakov. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, Syrskyj to napísal v utorok na sociálnej sieti.

Moskva oficiálne údaje o stratách nezverejňuje, podľa ukrajinských predstaviteľov sú však ruské straty približne trikrát vyššie ako ukrajinské. Ukrajinský generálny štáb v stredu odhadol, že od začiatku vojny stratilo Rusko na Ukrajine 1 091 000 vojakov. Západné tajné služby potvrdzujú odhady Kyjeva. Britská rozviedka už v auguste oznámila, že ruské straty presiahli hranicu jedného milióna vojakov.

Rusko aj napriek obrovským stratám a minimálnym ziskom na fronte naďalej trvá na svojich maximalistických cieľoch – úplnej kontrole Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Podľa médií ruský vodca Vladimir Putin nedávno oznámil Bielemu domu, že do konca tohto roka plánuje obsadiť celý ukrajinský Donbas, hoci od novembra 2022 Rusko ovládlo menej ako jedno percento ukrajinského územia.

