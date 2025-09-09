Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu

Podľa zdroja z obranného spravodajstva Ukrajiny postihnutý ropovod v Povolží zásoboval zariadenia zapojené do ruskej vojny proti Ukrajine.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v Penze nastali najmenej štyri výbuchy. Výsledkom je podľa neho prerušenie prevádzky dvoch potrubí ropovodu s kapacitou 2 milióny barelov denne. Podľa zdroja na tom istom mieste boli poškodené aj dva regionálne plynovody.

Niekoľko hodín po výbuchoch miestne médiá informovali o „plánovaných cvičeniach“ v ropných a plynárenských zariadeniach, ktoré sa konali spoločne so záchrannými a špeciálnymi zložkami. Podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej rozviedky išlo o zjavnú snahu zatajiť incident. Ruské miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zachovali pokoj a nereagovali na informácie o výbuchoch kolujúcich v miestnych sociálnych sieťach.

Zdroj z obranného spravodajstva Ukrajiny zdôrazňuje sa, že postihnutý ropovod zásoboval zariadenia, ktoré sú zapojené do ruskej vojny proti Ukrajine.

