Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu

Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v Penze nastali najmenej štyri výbuchy. Výsledkom je podľa neho prerušenie prevádzky dvoch potrubí ropovodu s kapacitou 2 milióny barelov denne. Podľa zdroja na tom istom mieste boli poškodené aj dva regionálne plynovody.
Niekoľko hodín po výbuchoch miestne médiá informovali o „plánovaných cvičeniach“ v ropných a plynárenských zariadeniach, ktoré sa konali spoločne so záchrannými a špeciálnymi zložkami. Podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej rozviedky išlo o zjavnú snahu zatajiť incident. Ruské miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zachovali pokoj a nereagovali na informácie o výbuchoch kolujúcich v miestnych sociálnych sieťach.
Zdroj z obranného spravodajstva Ukrajiny zdôrazňuje sa, že postihnutý ropovod zásoboval zariadenia, ktoré sú zapojené do ruskej vojny proti Ukrajine.