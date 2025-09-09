Boris Johnson vyzýva na nasadenie západných vojsk na Ukrajine. Bude to signál pre Putina

Bývalý britský premiér Boris Johnson vyzval na nasadenie západných vojsk na Ukrajine, aby signalizovali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Kyjev je pevnou súčasťou bezpečnostnej architektúry Západu.
Ako referuje web Kyiv Independent, vyjadrenia Johnsona prichádzajú v čase, keď európski lídri diskutujú o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v prípade prímeria alebo mierovej dohody, vrátane návrhov na vyslanie zahraničných vojsk, ktoré by zabránili ďalšej ruskej invázii.
S čím počítajú súčasné návrhy?
Súčasné návrhy počítajú s nasadením viacnacionálnej záložnej sily až po ukončení bojov, no Rusko opakovane tvrdí, že vojnu ukončí len úplným víťazstvom.
Rutte: Prestaňme robiť z Putina príliš mocného, Rusko nemá právo rozhodovať o nasadení západných vojsk na Ukrajine
Na fóre Borderlands Foundation Ukraine Defense v Londýne Johnson argumentoval, že prítomnosť zahraničných vojsk by Putina presvedčila, že „nie je na ňom, aby rozhodoval, ktoré cudzie krajiny môžu prísť na Ukrajinu a pomáhať jej v obrane“.
Symbolické sľuby nestačia
„Koalícia ochotných by mohla byť práve teraz viditeľným dôkazom odpovede na otázku, na ktorú si Putin potrebuje odpovedať vo svojej vlastnej hlave,“ povedal Johnson. „Odpoveďou na túto otázku je, že Ukrajina je súčasťou západnej bezpečnostnej architektúry a tam v podstate smeruje.“
Bývalý premiér zdôraznil, že symbolické sľuby nestačia a je potrebná reálna západná prítomnosť, ktorá jasne ukáže smerovanie Ukrajiny k západným inštitúciám, nielen k Európskej únii, ale aj k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Moskva varovala, že zahraničné jednotky na Ukrajine budú považované za legitímne ciele, no Johnson tieto hrozby odmietol a tvrdí, že viditeľná prítomnosť Západu je jediný spôsob, ako prinútiť Putina k ústupkom a prímeriu.