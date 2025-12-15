Sýria a koaličné sily prenasledujú „spiace bunky“ IS po útoku na americké jednotky

Sýrske sily a koalícia vedená USA spustili v nedeľu operáciu proti spiacim bunkám skupiny Islamský štát, uviedol predstaviteľ sýrskeho ministerstva vnútra. Udialo sa tak deň po smrteľnom útoku na americké jednotky v krajine.
Pri útoku, ktorý sýrska vláda označila za „teroristický útok“, boli v sobotu zabití dvaja americkí vojaci a civilný tlmočník, zatiaľ čo Washington uviedol, že útok vykonal militant skupiny Islamský štát (IS), ktorý bol následne zabitý.
Úradník ministerstva, ktorý si želal zostať v anonymite, agentúre AFP povedal, že „bezpečnostná kampaň“ v sýrskej púšti sleduje „spiace bunky IS v spolupráci s medzinárodnou koalíciou vedenou USA“.
Americký predstaviteľ uviedol, že doteraz boli zatknuté tri osoby v súvislosti s podozrením z účasti na sobotňajšom útoku, ku ktorému došlo v regióne Palmýra v centrálnej časti Sýrii.
Sýrske ministerstvo vnútra vo vyhlásení v nedeľu uviedlo, že člen skupiny IS sa pred útokom „infiltroval“ na stretnutie.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asaad al-Shaibani v telefonickom rozhovore so svojím americkým kolegom Marcom Rubiom vyjadril sústrasť a povedal, že útok predstavuje „novú výzvu v boji proti terorizmu“.