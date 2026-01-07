Syn svetoznámeho režiséra Roba Reinera sa postaví pred súd. Za dvojité zabitie mu hrozí doživotie až trest smrti

Syn hollywoodskeho režiséraRoba Reinera sa v stredu postaví pred súd v Los Angeles, aby sa vyjadril k obvineniam zo zabitia svojich rodičov. Nick Reiner čelí dvom žalobám z vraždy prvého stupňa za dvojité zabitie, ktoré krátko pred Vianocami otriaslo filmovým svetom.
Tridsaťdvaročného Reinera zadržali 14. decembra po tom, čo polícia našla telá jeho otca, známeho filmára, a matky, fotografky Michele Singer Reinerovej, v ich dome v losangelskej štvrti Brentwood. Prokuratúra uviedla, že 79‑ročný Rob Reiner, režisér filmov „Keď Harry stretol Sally“ či „Pár správnych chlapov“, a jeho 70‑ročná manželka zomreli po bodných zraneniach.
Nick Reiner, ktorý dlhodobo zápasil so závislosťou na drogách, má byť v stredu formálne obžalovaný. Jeho obhajca Alan Jackson po predchádzajúcom pojednávaní vyzval reportérov, aby k prípadu pristupovali „zdržanlivo a s dôstojnosťou“.
„Je to zničujúca tragédia, ktorá postihla rodinu Reinerovcov,“ povedal pred novinármi s tým, že ide o veľmi vážny a zložitý prípad, ktorý vyžaduje dôsledné, ale opatrné preskúmanie.
V prípade uznania viny hrozí Reinerovi doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia alebo trest smrti, hoci Kalifornia tento najvyšší trest v praxi takmer nevykonáva.