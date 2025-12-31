Rok, ktorý umlčal legendy: Od Lyncha po Bardotovú odišli ikony, ktoré formovali svet

Svet filmu, hudby, vedy aj módy prišiel o osobnosti, ktoré svojim životom a dielom zanechali nezameniteľný odkaz. Prinášame vám výber niektorých z nich.
Rok 2025 priniesol odchod viacerých svetových osobností, ktoré zásadne formovali film, hudbu, vedu, módu aj spoločenský život. Ich tvorba, odvaha a vízia zanechali stopu, ktorá presahuje hranice ich odborov a ovplyvnila generácie po celom svete.

David Lynch (20. január 1946 – 12. január 2025, vek 78)

Americký režisér, ktorý svojím nezameniteľným surrealistickým „lynchovským“ štýlom nanovo definoval modernú kinematografiu. Filmy ako Modrý zamat, Mulholland Drive či Mazacia hlava prelomili konvencie a ovplyvnili celé generácie režisérov. Televíziu zmenil kultovým seriálom Twin Peaks, ktorý spojil tajomno a absurditu v revolučnom formáte. Okrem filmu sa venoval maľbe, hudbe a dizajnu, čím si upevnil povesť všestranného umelca. Jeho tvorba mu priniesla Zlatú palmu, čestného Oscara a miesto medzi najväčšími vizionármi svetovej kinematografie.

Gene Hackman (30. január 1930 – 18. február 2025, vek 95)

Jeden z najuznávanejších hollywoodskych hercov, oslavovaný pre svoju všestrannosť a intenzívnu prítomnosť na filmovom plátne. Získal dva Oscary za filmy Francúzska spojka a Nezmieriteľní, pričom jeho výkony v snímkach Hráči z Indiany, Mississippi v plameňoch či Taká zvláštna rodinka sa dodnes považujú za ikonické. Schopnosť stvárniť komplexné postavy mu priniesla uznanie kritikov aj oddaných fanúšikov. Po skončení aktívnej hereckej kariéry sa venoval písaniu historických románov, v ktorých sa naplno prejavil jeho rozprávačský talent. Jeho kariéra trvala desaťročia a zanechala nezmazateľnú stopu vo filmovej histórii.

Pápež František (17. december 1936 – 9. apríl 2025, vek 88)

Prvý jezuitský a latinskoamerický pápež zmenil Katolícku cirkev svojou progresívnou víziou. Jeho encyklika Laudato Si’ vyzvala na urgentné kroky v boji proti klimatickej kríze a upevnila jeho postavenie ako obhajcu životného prostredia. Presadzoval sociálnu spravodlivosť, inkluzívnosť a vyhlásil trest smrti za neprípustný. Zohral kľúčovú diplomatickú úlohu pri obnovení vzťahov medzi USA a Kubou a podporoval medzináboženský dialóg. Jeho pokora a odhodlanie brániť ľudské práva z neho urobili jednu z najvplyvnejších osobností 21. storočia.

