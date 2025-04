Syn futbalovej legendy je zapletený v nelegálnych stávkach. Otec mu tak poslal na účet milióny - FOTO

Andrea Pirlo musel v roku 2022 zablokovať synovi bankový účet, pretože tínedžer si v tom čase v nelegálnom online systéme nahromadil dlhy z hazardných hier vo výške 30-tisíc eur. Informoval o tom web goal.com.

Bývalý hráč Juventusu a AC Miláno mohol synovi Nicolovi zablokovať účet ako jeho zákonný zástupca. V tom čase mal len 17 rokov a nemohol si otvoriť ďalší, kým nedosiahne plnoletosť.

Predpokladá sa, že sa mladík zaplietol do rovnakých nelegálnych hazardných hier ako Sandro Tonali. Stredopoliar Newcastlu si za to od októbra 2023 do augusta 2024 odpykal 10-mesačný zákaz činnosti.

Za všetkým bol rozhodca

Stredopoliar Fiorentiny Nicolo Fagioli, ktorý bol účastníkov tohto nelegálneho incidentu, informoval ich vodcu Pietra Marinoniho o probléme medzi Pirlom a jeho synom.

Rozhodca Serie D je obvinený z organizovania a verbovania futbalistov na účasť na nelegálnych hazardných hrách.

Marinoniho suspendovala Asociácia talianskych rozhodcov po tom, ako milánsky prokurátor otvoril prípad proti 12 súčasným a bývalým hráčom Serie A.

Splatil to?

V chate na sociálnej sieti z júna 2022 Fagioli označil Pirlovho syna za „jedného z nás“. „Mal dlhy, ale jeho otec to zistil a zablokoval mu bankový účet až do 18 rokov. Mať v 17 dlh 30-tisíc eur, to je niečo.“

Keď Nicolo oslávil 18 rokov, otec mu poslal na účet dva milióny eur.

Nevie sa však, či ich využil na splatenie dlhov alebo v hazarde pokračoval.

Tonali v roku 2023 prehovoril o úlohe Marinoniho pri verbovaní do nelegálnych aktivít.

„Osoba, ktorá ma zasvätila do hazardných hier, je Pietro Marinoni, ktorý pochádza z rovnakého mesta ako ja a chodil do školy s mojou sestrou. Bol rozhodcom. Nikdy sa mi nevyhrážal, ale ponúkol mi, aby som dlh splatil v splátkach. Dosiahol som u nich dlh vo výške 500-tisíc eur. Ich cieľom bolo, aby som pokračoval v hazardných hrách, ale nikdy netlačili na žiadnu platbu,“ doplnil podľa spomínaného webu.