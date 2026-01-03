Svitko vstúpil do Rely Dakar 2026 prológom. Ako sa darilo slovenskému matadorovi? - VIDEO

V Saudskej Arábii sa už rozbehlo motoristické šialenstvo zvané Rely Dakar. Súčasťou podujatia je aj slovenský motocyklista Štefan Svitko, ktorý vlani skončil desiaty.
Svitko o Dakare 2025: Všetko klapalo ako malo, desiata priečka je super - FOTO, VIDEO
Sobotňajší prológ v meste Janbu meral dovedna 98 kilometrov, z nich bolo 23 kilometrov meraných úsekov. Svitko v ňom obsadil 15. pozíciu so stratou 52 sekúnd na víťazného Španiela Edgara Caneta. Obhajca titulu Austrálčan Daniel Sanders je priebežne druhý so stratou troch sekúnd, tretí je Američan Ricky Brabec a na lídra stráca päť sekúnd.
„Už prituhuje, ale to je normálne, pretože mi na tom veľmi záleží. Prológ je veľmi dôležitý pred nedeľňajšou prvou etapou. Uvidíme, ako to dopadne. Dám do toho všetko,“ vravel Svitko vo videu na svojich sociálnych sieťach tesne pred štartom prológu.
Podujatie má okrem prológu 13 etáp a potrvá do 17. januára. V nedeľu je na programe dovedna 518 km, z toho meraných úsekov bude 305 km.
Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je navigátor Tomáš Kazarka súčasťou posádky Čecha Tomáša Tomečeka a mechanik Ľubomír Palčo jazdí s Maďarom Zsoltom Darázsim.