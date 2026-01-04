Svitko v nedeľu poskočil v hodnotení Rely Dakar 2026. Kam sa až prepracoval?

Od Top 10 delia Štefana Svitka necelé tri minúty. V nedeľu po pomalšom rozbehu stúpal v hodnotení nahor.
Štefan Svitko
Slovenský motocyklista Štefan Svitko počas 7. etapy na Rely Dakar 2025 v Saudskej Arábii. Foto: FB, www.facebook.com
Saudská Arábia

Slovenský motocyklista Štefan Svitko má za sebou úspešne aj nedeľňajšiu 1. etapu na prestížnom motoristickom šialenstve zvanom Rely Dakar. Po 15. priečke v sobotňajšom prológu sa mu v Saudskej Arábii darilo viac a v celovom poradí poskočil nahor.

Už 43-ročný Žaškovčan v 1. etape obsadil 12. priečku a rovnako dvanásty je aj v celkovom poradí. V nedeľu sa síce pomalšie rozbiehal a na prvom kontrolnom bode ho klasifikovali až na 32. pozícii, potom sa však v hodnotení šplhal nahor a je z toho 12. miesto.

Za víťazným Rossom Branchom z Botswany zaostal o 13:47 minúty a celkovo na neho stráca 14:23 minúty. Od Top 10 delia Svitka necelé tri minúty.

V prológu bol Branch piaty, v nedeľu sa však dostal pred mladého Španiela Edgara Caneta, obhajcu titulu Austrálčana Daniela Sandersa aj Američana Rickyho Brabeca. Na čele má náskok 65 sekúnd.

Podujatie má okrem prológu 13 etáp a potrvá do 17. januára. V pondelok 5. januára je na programe dovedna 504 km, z toho meraných úsekov bude rovných 400 km. pretekári sa presunú z Janbu do Al-Ula.

Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je navigátor Tomáš Kazarka súčasťou posádky Čecha Tomáša Tomečeka a mechanik Ľubomír Palčo jazdí s Maďarom Zsoltom Darázsim.

