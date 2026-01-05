Svitko si na Rely Dakar upevnil 12. priečku. Kto je nový líder poradia motocyklistov?

Na austrálskeho jazdca Daniela Sanders stratil Štefan Svitko takmer 12 minút a celkovo na neho stráca už cez 24 minút.
Štefan Svitko
Slovenský motocyklista Štefan Svitko počas Rely Dakar 2026. Foto: FB, www.facebook.com
Slovenský motocyklista Štefan Svitko si upevnil dvanástu pozíciu v priebežnej klasifikácii Rely Dakar. V pondelkovej 2. etape v Saudskej Arábii zopakoval 12. priečku z nedeľňajšej prvej etapy.

Víťazom pondelkovej etapy sa stal obhajca titulu Austrálčan Daniel Sanders, ktorý sa tiež dostal na čelo hodnotenia motocyklov. Za austrálskym jazdcom Svitko zaostal takmer 12 minút a celkovo na neho stráca vyše 24 minút.

Sanders v 2. etape zdolal o 95 sekúnd mladého Španiela Edgara Caneta, ktorého zosadil z pozície priebežného lídra podujatia. Američan Ricky Brabec bol tretí s mankom 106 sekúnd, celkovo je tiež tretí a za Sandersom zaostáva o 2:18 min.

Už 43-ročný Žaškovčan Svitko sa počas celej 2. etapy pohyboval v druhej desiatke. V celkovom poradí však stráca na 11. priečku Martima Venturu už takmer desať minút, pred trinástym Juhoafričanom Bradleym Coxom má náskok cez päť minút.

Tradičné novoročné podujatie má okrem prológu 13 etáp a potrvá do 17. januára. V utorok 6. januára je na programe dovedna 666 km, z toho meraných úsekov bude 422 km.

Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je navigátor Tomáš Kazarka súčasťou posádky Čecha Tomáša Tomečka a mechanik Ľubomír Palčo jazdí s Maďarom Zsoltom Darázsim.

Kazarkov tím bol pred pondelkom na 22. priečke, Palčov na 37. stupienku.

