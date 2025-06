Svet, v ktorom zastal čas, ale ľudia v ňom neprestali snívať: Oficiálny trailer Kroniky večných snílkov je tu!

Kronika večných snílkov od režiséra Rasťa Boroša odhalila svoj oficiálny trailer!

V dedinke stratenej kdesi v lesoch stredného Slovenska, kde sa trpká skutočnosť mieša so sladkými snami o krásnom živote, žijú traja bratia – Enriko, Titus a Aureliáno. Nie sú to statoční hrdinovia, ktorí zmenia svet. Sú to len groteskní snílkovia, ktorí radšej melancholicky utekajú do snov, akoby hrdinsky zabojovali o zmysluplný život. Svet okolo nich letí bez povšimnutia a čas tam akoby navždy zastal.

Foto: Continental Film

Príbeh troch bratov

Vo filme sa predstavia Milan Ondrík, Milan Mikulčík a Samuel Teicher ako traja bratia, ktorých každodennosť sa pomaly rozplýva v opare vlastných predstáv. Po ich boku stoja výrazné ženské postavy v podaní Anežky Petrovej, Kristíny Spáčovej, Évy Bandor a Anny Gajdzikovej – nie ako tiché sprievodkyne, ale ako ich osudové ženy, ktoré sa ich vytrvalo snažia vrátiť z oblakov späť na zem. V ich spoločnom svete sa mieša mužská melanchólia so ženskou životodarnou vitalitou, groteskná lenivosť s túžbou po vysnívanej láske. A keďže ani smrť nie je v tomto príbehu konečná, medzi živých sa vracia aj duch otca, stelesnený Petrom Oszlíkom, ktorý sa odmieta vrátiť do hrobu, pretože rodina musí mať dôstojnú hlavu rodiny s tými správnymi hodnotami, ako v tomto svete žiť.

Film vznikol počas 40 dní v dedinke Brusník stratenej kdesi v lesoch na strednom Slovensku, kde sa nikto nikomu nedovolá a kde filmovú dedinu z predstáv Rasťa Boroša zhmotnili architekt Michal Lošonský, scénografka Zuzana Čupajová, kostýmová výtvarníčka Eva Miklisová a umelecký maskér Martin Blizniak.

Z Paríža si odniesol cenu

Snímka mala svetovú premiéru na festivale v indickom Goa a úspešne sa predstavila v Paríži, Beverly Hills, Jaipure aj Texase. Práve z Paríža, z ÉCU – The European Independent Film Festival, si odniesla cenu za Najlepší nezávislý európsky film. Kronika večných snílkov sa okrem toho stane otváracou snímkou prestížneho festivalu Art Film v Košiciach – už 20. júna otvorí jeho 31. ročník. Prestížne miesto otváracieho titulu potvrdzuje výnimočné postavenie filmu na domácej scéne.

Diváci si film budú môcť pozrieť v kinách od 3. júla v distribúcii Continental film a počas leta sa Kronika večných snílkov dostane aj pod hviezdy – do amfiteátrov v Lučenci (1. 7. 2025) a v Banskej Štiavnici (2. 7. 2025).

Foto: Continental Film

