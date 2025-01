Unikla deportácii a športovala, aby mohla cestovať. Zomrela najstaršia žijúca olympijská šampiónka - FOTO

Svet športu nesmúti iba za zosnulým slovenským boxerom Jánom Zacharom. V rovnaký deň ako on odišla na večnosť vo veku 103 rokov aj niekdajšia maďarská gymnastka Ágnes Keletiová, ktorá bola najstaršia žijúca olympijská šampióna planéty.

O úmrtí Keletiovej informoval web denník Nemzeti Sport, neskôr to potvrdil aj mediálny zástupca bývalej športovkyne Tamás Roth. Keletiovú počas predchádzajúceho týždňa hospitalizovali v nemocnici so zápalom pľúc.

„Modlíme sa za ňu, bola to žena s neuveriteľnou vitalitou,“ povedal jej syn Rafael Biro-Keleti ešte počas hospitalizácie Keletiovej, ktorá napokon zomrela týždeň pred 104. narodeninami.

Životný príbeh ako z Hollywoodu

Keletiovej životný príbeh, v ktorom sa snúbi olympijská sláva aj hrôzy kolokaustu, je ako dynamický hollywoodsky film. Ako najúspešnejšia maďarská gymnastka získala desať olympijských medailí, všetky až po tridsiatke, pričom súťažila proti oveľa mladším konkurentkám.

Po päť cenných olympijských kovov si odniesla z fínskych Helsínk (1952) aj austrálskeho Melbourne (1956). Jej motivácia pre šport nebola snaha o slávu, ale túžba cestovať za hranice železnej opony z komunistického Maďarska.

Chcela cestovať

„Nesúťažila som, pretože by ma to bavilo. Robila som to, lebo som chcela vidieť svet,“ povedala ešte v roku 2016 v rozhovore pre AFP.

Ágnes Keletiová sa narodila 9. januára 1921 v Budapešti ako Ágnes Kleinová, no neskôr si zmenila priezvisko na viac maďarsky znejúce. Počas nemeckej okupácie Maďarska v marci 1944 unikla deportácii do tábora smrti vďaka falošným dokladom, ktoré získala výmenou za všetok svoj majetok.

Z Melbourne sa domov nevrátila

Po olympiáde v Melbourne v roku 1956 sa podobne ako mnohí ďalší maďarskí športovci, do vlasti nevrátila. Nasledujúci rok sa usadila v Izraeli, kde sa vydala za maďarského učiteľa športu Roberta Bira, s ktorým mala dve deti.

Po ukončení kariéry sa venovala výučbe telesnej výchovy a trénovala izraelský národný tím. Do Maďarska sa vrátila až v roku 1983 na majstrovstvá sveta v gymnastike a natrvalo sa do krajiny vrátila v roku 2015.

Žezlo prebral francúzsky cyklista

„Stálo to za to urobiť v živote niečo dobré, vzhľadom na pozornosť, ktorú som dostal,“ povedala pre AFP v roku 2020, niekoľko týždňov pred svojou stovkou.

Po smrti Keletiovej je najstarším žijúcim olympijským víťazom storočný Francúz Charles Coste, tento cyklista získal zlato na OH 1948 v Londýne.