Švédsko zavedie systém varovania obyvateľstva pred náletmi cez telefón. Inšpirovalo sa na Ukrajine

Štokholm plánuje tento rok zaviesť nový systém varovania obyvateľstva cez mobilné telefóny, ktorý má upozorňovať na letecké útoky v prípade vojny, oznámila v piatok švédska agentúra pre civilnú obranu.
Podľa šéfa oddelenia civilnej ochrany obyvateľstva Henrika Larssona sa Švédsko inšpirovalo ukrajinskými skúsenosťami. „Na základe skúseností, ktoré sme videli na Ukrajine, sme pochopili, že nepriateľ, v tomto prípade Rusko, by mohol zostreliť náš vonkajší varovný systém,“ povedal Larsson s tým, že nový systém doplní existujúci systém varovania pomocou sirén.
Rusi zvyšujú hybridné aktivity v okolí Švédska, varuje vojenská rozviedka
Pri leteckom útoku budú telefóny automaticky prehrávať hlasové varovania, spúšťať sirény a vibrovať.
Systém by mal byť zavedený do šiestich mesiacov a v mierových časoch sa bude využívať aj pri veľkých krízových udalostiach, napríklad chemických či jadrových nehodách. Úrady zároveň pripravujú aplikáciu, ktorá umožní ľuďom jednoducho fotografovať letecké drony a hlásiť ich úradom.
Švédsko od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoju civilnú pripravenosť a koncepciu tzv. „totálnej obrany“, ktorý počíta s mobilizáciou celej spoločnosti – štátu, občanov aj firiem – na odolanie agresii a zachovanie základných funkcií štátu.