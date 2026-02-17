Rusi zvyšujú hybridné aktivity v okolí Švédska, varuje vojenská rozviedka

Moskva podľa šéfa spravodajcov predstavuje hlavnú vojenskú hrozbu pre Švédsko a NATO a posilňuje prítomnosť v Baltskom mori.
Rusko zosilnilo svoje hybridné aktivity a je ochotné podstupovať väčšie riziko v oblasti okolo Švédska, uviedol v utorok pre agentúru AFP šéf švédskej vojenskej rozviedky MUST Thomas Nilsson.

„Rusko v niektorých prípadoch zintenzívnilo svoje aktivity a zvýšilo svoju prítomnosť – a možno aj ochotu riskovať – v našom okolí,“ povedal Nilsson. Podľa neho bude Moskva v takomto postupe „žiaľ pokračovať“ bez ohľadu na to, či uspeje vo vojne na Ukrajine alebo nie.

Upozornil, že neúspech môže viesť k zúfalstvu a ešte agresívnejšiemu presadzovaniu cieľov. Naopak, úspech by podľa neho mohol zvýšiť ochotu Ruska riskovať ešte viac.

Situácia sa zhoršuje

Nilsson vystúpil pri príležitosti zverejnenia každoročnej správy o hrozbách, podľa ktorej sa bezpečnostná situácia Švédska naďalej zhoršuje, najmä od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Správa označila Rusko za hlavnú vojenskú hrozbu pre Švédsko aj Severoatlantickú alianciu a varovala, že riziko sa pravdepodobne zvýši, keďže Moskva posilňuje zdroje pre svoje ozbrojené sily.

Posilňujú kapacity

Švédska rozviedka zároveň uviedla, že Rusko okrem vojny na Ukrajine posilňuje svoje kapacity aj v oblasti Baltského mora, ktoré má preň veľký strategický význam z ekonomického aj vojenského hľadiska.

Budovanie síl v regióne sa podľa správy už začalo, pričom jeho tempo bude závisieť od vývoja vojny na Ukrajine, stavu ruskej ekonomiky a vzťahov Moskvy s Čínou.

