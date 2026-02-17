Rusi zvyšujú hybridné aktivity v okolí Švédska, varuje vojenská rozviedka

Rusko zosilnilo svoje hybridné aktivity a je ochotné podstupovať väčšie riziko v oblasti okolo Švédska, uviedol v utorok pre agentúru AFP šéf švédskej vojenskej rozviedky MUST Thomas Nilsson.
„Rusko v niektorých prípadoch zintenzívnilo svoje aktivity a zvýšilo svoju prítomnosť – a možno aj ochotu riskovať – v našom okolí,“ povedal Nilsson. Podľa neho bude Moskva v takomto postupe „žiaľ pokračovať“ bez ohľadu na to, či uspeje vo vojne na Ukrajine alebo nie.
Upozornil, že neúspech môže viesť k zúfalstvu a ešte agresívnejšiemu presadzovaniu cieľov. Naopak, úspech by podľa neho mohol zvýšiť ochotu Ruska riskovať ešte viac.
Situácia sa zhoršuje
Nilsson vystúpil pri príležitosti zverejnenia každoročnej správy o hrozbách, podľa ktorej sa bezpečnostná situácia Švédska naďalej zhoršuje, najmä od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Správa označila Rusko za hlavnú vojenskú hrozbu pre Švédsko aj Severoatlantickú alianciu a varovala, že riziko sa pravdepodobne zvýši, keďže Moskva posilňuje zdroje pre svoje ozbrojené sily.
Posilňujú kapacity
Švédska rozviedka zároveň uviedla, že Rusko okrem vojny na Ukrajine posilňuje svoje kapacity aj v oblasti Baltského mora, ktoré má preň veľký strategický význam z ekonomického aj vojenského hľadiska.
Budovanie síl v regióne sa podľa správy už začalo, pričom jeho tempo bude závisieť od vývoja vojny na Ukrajine, stavu ruskej ekonomiky a vzťahov Moskvy s Čínou.