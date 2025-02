Švédsko sa spamätáva z najhoršej masovej streľby vo svojej histórii. Mrazivé zábery - VIDEO

Švédsko sa spamätáva z najsmrteľnejšej masovej streľby vo svojej histórii. Celkovo desať ľudí plus podozrivý strelec zahynuli pri utorňajšej streľbe v centre vzdelávania dospelých v centre mesta Örebro. Viaceré médiá informovali, že podozrivý strelec obrátil zbraň proti sebe. Polícia však tieto správy nepotvrdila.

Prvotné správy spočiatku hovorili o piatich zranených, no napokon je to omnoho horšie. „Jedenásť ľudí je mŕtvych vrátane vraha,“ uviedla polícia pre agentúru AFP o utorkovom masakri v Campus Risbergska, strednej škole pre mladých dospelých. Miestne zdravotnícke úrady v stredu informovali, že v univerzitnej nemocnici v Örebre liečia šesť ľudí. Podstúpili operáciu strelných poranení a boli v „stabilnom, ale vážnom“ stave.

„Ide o najhoršiu masovú streľbu vo švédskej histórii,“ povedal v utorok neskoro večer na tlačovej konferencii premiér Ulf Kristersson. Poznamenal, že „naďalej je nezodpovedaných veľa otázok“. „Príde však čas, keď budeme vedieť, čo sa stalo, ako sa to mohlo stať a aké motívy za tým mohli byť,“ dodal Kristersson a vyzval ľudí, aby „nešpekulovali“.

