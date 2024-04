Švédsko by podľa parlamentného výboru malo zvýšiť svoj obranný rozpočet a počet brancov

Švédsko by malo zvýšiť svoj obranný rozpočet o 54 miliárd švédskych korún do roku 2030, aby posilnilo protivzdušnú obranu a zvýšilo počet brancov.

V piatok to odporučil obranný výbor švédskeho parlamentu, podľa ktorého švédske členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) si vyžaduje vyššie ambície. V súčasnosti je vojenský rozpočet Švédska zhruba 119 miliárd korún.

Výbor v správe o obranných schopnostiach krajiny poznamenal, že nemožno vylúčiť ozbrojený útok voči Švédsku alebo jeho spojencom. Je podľa neho potrebné rozšíriť švédsku protivzdušnú obranu, aby sa dokázala vyrovnať s hrozbami bezpilotných lietadiel.

Štokholm by mal tiež kúpiť rakety a námorníctvo by malo dostať viac personálu. Počet brancov by sa mal do roku 2032 podľa výboru zvýšiť na 12-tisíc. V súčasnosti ich je zhruba 8-tisíc. Odporučenie výboru nasleduje po tom, čo Nórsko aj Dánsko oznámili plány na zvýšenie počtu brancov.Očakáva sa, že švédska vláda akceptuje väčšinu odporúčaní parlamentu.