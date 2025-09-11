FC Chelsea čelí 74 obvineniam z porušenia pravidiel o platbách agentom

Londýnsky klub sa priznal k neúplnému finančnému reportingu z obdobia éry Romana Abramoviča, spolupracuje s úradmi.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Chelsea
FC Chelsea Foto: ilustračné, SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglická Futbalová asociáciou (FA) vo štvrtok obvinila londýnsky futbalový klub FC Chelsea zo 74 porušení pravidiel týkajúcich sa platieb agentom medzi sezónami 2009/2010 až 2021/2022, pričom väčšina obvinení sa týka rokov 2010 – 2016. Klub má čas na reakciu do 19. septembra.

Počas éry Romana Abramoviča, ktorá sa začala v roku 2003, tím FC Chelsea výrazne zmenil svoju tvár. V máji 2022 klub odkúpila skupina vedená americkým investorom Toddom Boehlym a firmou Clearlake Capital.

Noví majitelia po dôkladnej kontrole zistili možné neúplné finančné reportovanie a porušenia pravidiel FA, ktoré klub okamžite sám nahlásil príslušným orgánom vrátane FA.

FC Chelsea vo vyhlásení uviedol, že preukázal bezprecedentnú transparentnosť a bude naďalej spolupracovať s FA. V júli 2023 klub uzavrel dohodu s Európskou futbalovou úniou (UEFA), v rámci ktorej zaplatil 10 miliónov eur za neúplné finančné reportovanie počas éry Abramoviča. UEFA ocenila proaktívny prístup nových majiteľov.

Roman Abramovič bol v marci 2022 sankcionovaný britskou vládou po ruskej invázii na Ukrajinu. Hoci ho ministerstvá označili za súčasť Putinovho okruhu, on popiera finančné väzby na Kremeľ.

V júni 2025 mu britská vláda pohrozila právnymi krokmi ohľadom zmrazených 2,5 miliardy libier z predaja FC Chelsea.

Magnát však požaduje, aby tieto prostriedky boli použité na humanitárne účely na Ukrajine, zatiaľ čo Abramovič trvá na ich využití pre všetky obete konfliktu vrátane Ruska.

