Anglická Futbalová asociáciou (FA) vo štvrtok obvinila londýnsky futbalový klub FC Chelsea zo 74 porušení pravidiel týkajúcich sa platieb agentom medzi sezónami 2009/2010 až 2021/2022, pričom väčšina obvinení sa týka rokov 2010 – 2016. Klub má čas na reakciu do 19. septembra.
Počas éry Romana Abramoviča, ktorá sa začala v roku 2003, tím FC Chelsea výrazne zmenil svoju tvár. V máji 2022 klub odkúpila skupina vedená americkým investorom Toddom Boehlym a firmou Clearlake Capital.
Noví majitelia po dôkladnej kontrole zistili možné neúplné finančné reportovanie a porušenia pravidiel FA, ktoré klub okamžite sám nahlásil príslušným orgánom vrátane FA.
FC Chelsea vo vyhlásení uviedol, že preukázal bezprecedentnú transparentnosť a bude naďalej spolupracovať s FA. V júli 2023 klub uzavrel dohodu s Európskou futbalovou úniou (UEFA), v rámci ktorej zaplatil 10 miliónov eur za neúplné finančné reportovanie počas éry Abramoviča. UEFA ocenila proaktívny prístup nových majiteľov.
Roman Abramovič bol v marci 2022 sankcionovaný britskou vládou po ruskej invázii na Ukrajinu. Hoci ho ministerstvá označili za súčasť Putinovho okruhu, on popiera finančné väzby na Kremeľ.
V júni 2025 mu britská vláda pohrozila právnymi krokmi ohľadom zmrazených 2,5 miliardy libier z predaja FC Chelsea.
Magnát však požaduje, aby tieto prostriedky boli použité na humanitárne účely na Ukrajine, zatiaľ čo Abramovič trvá na ich využití pre všetky obete konfliktu vrátane Ruska.