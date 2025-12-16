Ďalší míľnik na dosah. Ak Levice zdolajú Rigu, postúpia do ďalšej fázy Ligy majstrov

Priamy súboj Patrioti Levice – VEF Riga rozhodne o postupujúcom z F-skupiny Ligy majstrov.
BASKETBAL: Patrioti Levice - AEK Atény
Tréner Michal Madzin zažil so svojimi hráčmi ďalší nezabudnuteľný zápas. Od víťazstva proti AEK Atény delila Levičanov jedna úspešná trojka. Foto: archívne, FB, www.facebook.com
Basketbalisti Levíc boli v tejto sezóne už niekoľkokrát v situácii, že prekročili svoje vlastné limity, resp. si splnili svoje najdivokejšie sny.

Prvýkrát to bolo na kvalifkačnom turnaji v bulharskom Samokove, kde sa im podarilo postúpiť do hlavnej súťaže Ligy majstrov. V nej túžili aspoň po jednom víťazstve a dosiahli ho hneď v druhom zápase na palubovke VEF Riga (92:73).

Boj o postup

Rovnaký súper čaká na Levičanov aj v ich poslednom vystúpení v F-skupine. A hrať sa bude v štýle: víťaz berie všetko, čiže postup zo skupiny do januárového vyraďovacieho kola, tzv. play-in.

Levice aktuálne majú z piatich zápasov na konte dve víťazstvá a tri prehry a v F-skupine ešte môžu skončiť na druhom, treťom aj štvrtom mieste. S výnimkou posledného štvrtého ďalšie dve priečky znamenajú postup. Už istý víťaz F-skupiny AEK Atény má zabezpečený priamy postup do šestnástky najlepších tímov súťaže.

Tímovosť a obetavosť

„V utorok to bude úplne iný zápas, ako bol ten prvý v Rige. Napriek tomu si myslím, že to bude o nás, o našej disciplinovanosti od prvej do poslednej minúty zápasu. Bude to o našej tímovosti a obetavosti. Musíme dať do toho všetko a potom sa môže dostaviť želaný výsledok,“ skonštatoval hráč Levíc Patrik Pažický na klubovom webe Patriotov.

Aj pri absencii niektorých opôr (Bertans, Novitskyi) má káder lotyšského majstra veľkú kvalitu. Najnebezpečnejším ofenzívnym hráčom je určite Zahir Porter. V Lige majstrov má priemer 18 bodov na zápas, v estónsko-lotyšskej súťaži strieľa v priemere 16,2 bodu.

„Je to veľmi silný ofenzívny hráč, dáva veľa bodov z rýchlych protiútokov. Budeme si musieť dať na to pozor a mať rýchly návrat do obrany,“ dodal Pažický.

Majú to vo svojich rukách

„Rozhodne sa v poslednom kole a doma to máme vo svojich rukách. Musíme byť pozitívni, musíme byť pripravení a jednoducho bojovať. Bude to úžasný zážitok a úžasný zápas s naším domácim publikom. Už je vypredané, takže možno je to niečo, o čom sa dá snívať. Ak zvíťazíme, každý musí povedať, že sme si zaslúžili postúpiť do play-in a zaslúžili sme si byť v tejto súťaži,“ povedal tréner Michal Madzin na webe championsleague.basketball.

