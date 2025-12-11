Levice opäť siahali na senzáciu. V Aténach prehrali až po predĺžení - VIDEO

Basketbaloví Patrioti z Levíc siahali na veľkú senzáciu v Aténach, ale nakoniec ju nedotiahli do konca. Proti favoritovi celej Ligy majstrov AEK Atény prehrali až po predĺžení 88:99 a zaznamenali tretiu prehru v F-skupine.
Stále majú šancu na postup do ďalšej fázy, musia však v poslednom zápase na domácej palubovke zdolať lotyšský tím VEF Riga. Atény sa s 5 víťazstvami z rovnakého počtu zápasov už stali víťazmi F-skupiny a postúpili priamo do šestnástky najlepších v ďalšej skupinovej fáze.
Musia dobre brániť a mať strelecký deň. Levice sa predstavia v nedobytnej gréckej pevnosti
Viedli krátko, ale mohli vyhrať
Levičania v celom zápase v SUNEL Aréne viedli iba necelé dve minúty, ale neboli ďaleko od toho, aby favoritovi uštedrili iba druhú prehru z posledných 13 zápasov v tejto európskej súťaži. Aj doma boli blízko víťazstva nad Aténami, vtedy prehrali 69:71.
Odveta sa dlho odvíjala lepšie pre domácich, ale po trestných hodoch Akola Maweina viedli Levice 1:52 min pred koncom 82:80 a tento stav svietil na ukazovateli skóre aj pol minúty pred záverom štvrtej štvrtiny.
Potom však domáci vyrovnali na 82:82 a posunuli duel do 5-minútového predĺženia. V ňom mal AEK už fyzickú aj streleckú prevahu a unaveným hráčom Levíc nakoniec nasúkal 99 bodov.
Levice proti Aténam siahali na senzáciu. Rozhodla posledná trojka, ktorá nepadla - VIDEO
Skvelý Mawein, McGill nestriedal
„Kým AEK si v zápase pomohol 12 trojkami, Levice boli lepšie v doskakovaní. Parádny zápas odohral v drese hostí pivot Akol Mawein. Rodák z Južného Sudánu s austrálskym pasom strelil 24 bodov a pridal 8 doskokov. Andre Wesson dosiahol double-double za 10 bodov a 10 doskokov, no kompliment patrí 15-bodovému Rickeymu McGillovi, ktorý nevynechal ani sekundu a odohral kompletných 45 minút,“ napísali Patrioti na svojom webe.
Posledný zápas rozhodne
Posledný zápas v F-skupine odohrajú Levice proti Rige v utorok 16. decembra v Bratislave proti Rige. Víťazstvo im zabezpečí druhé alebo tretie miesto v F-skupine a postup do januárového vyraďovacieho kola, tzv. play-in.
„Keďže viem, že Riga vyhrala svoj domáci zápas, vyzerá to tak, že sa to pre všetkých rozhodne v poslednom kole. Smerujeme k domácemu zápasu a máme to vo svojich rukách. Musíme byť pozitívni, musíme byť pripravení a jednoducho bojovať. Bude to úžasný zážitok a úžasný zápas s naším domácim publikom. Už je vypredané, takže možno je to niečo, o čom sa dá snívať. Ak zvíťazíme, každý musí povedať, že sme si zaslúžili postúpiť do play-in a zaslúžili sme si byť v tejto súťaži,“ povedal tréner Michal Madzin na webe championsleague.basketball.