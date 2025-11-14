Šutaj Eštok vyzýva na návrat k dialógu a vzájomnému rešpektu, dôvera v autority podľa neho klesá

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok upozorňuje na potrebu posilnenia vzájomného rešpektu a schopnosti viesť dialóg aj v prípadoch, keď ľudia nesúhlasia. Vo svojom stanovisku poukázal na situácie, pri ktorých mladí ľudia v reakcii na odlišný názor volia odchod z diskusie namiesto snahy o argumentáciu.
Minister pripomenul, že sloboda slova, ktorú priniesla Nežná revolúcia v novembri 1989, je založená na otvorenej komunikácii a nie na odmietaní či vzájomných urážkach. Zdôraznil, že sloboda je spojená so zodpovednosťou zostať v rozhovore, vysvetľovať postoje a usilovať sa o porozumenie.
Podľa jeho slov sa zo spoločenského prostredia postupne vytráca elementárna slušnosť. Uviedol, že dôvera v autority klesá, staršie generácie menej počúvajú mladých a mladí zároveň prejavujú nedostatok úcty voči starším. Šutaj Eštok to vníma ako trend, ktorý vytvára napätie namiesto vzájomného rešpektu.
Minister vyzval na obojstrannú úctu medzi generáciami a upozornil, že odchod z diskusie pre nesúhlas nepovažuje za správne riešenie. Pripomenul, že odmietanie rozpravy nevedie k spoločnému formovaniu názorov ani k hľadaniu riešení. „Predstavme si školu či pracovisko, kde by každý jednoducho odišiel vždy, keď počuje cudziu myšlienku alebo iný názor. Takto nič nesformujeme, nič nevybudujeme, nič sa nenaučíme,“ uviedol vo vyjadrení.
V závere konštatoval, že posun krajiny dopredu je možný iba prostredníctvom komunikácie aj v situáciách, ktoré prinášajú názorové rozdiely. Zdôraznil, že budúcnosť podľa neho vzniká spoločným úsilím a ochotou hľadať porozumenie, nie odmietaním dialógu.