Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady, situácia v parlamente si vyžaduje okamžitú diskusiu

„Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne,“ uviedol minister vnútra.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Minister vnútra SR, Matúš Šutaj Eštok
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Foto: SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. Rokovanie sa má uskutočniť v utorok o 13:30 v priestoroch Národnej rady SR. Dôvodom návrhu na zavolanie koaličnej rady je aktuálne dianie v koalícii a v Národnej rade SR.

Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne,“ uviedol Šutaj Eštok. Cieľom stretnutia je vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.

Viac k osobe: Matúš Šutaj Eštok
Firmy a inštitúcie: Hlas - sociálna demokraciaNárodná rada SR
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Minister vnútra SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk