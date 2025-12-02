Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady, situácia v parlamente si vyžaduje okamžitú diskusiu

Predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. Rokovanie sa má uskutočniť v utorok o 13:30 v priestoroch Národnej rady SR. Dôvodom návrhu na zavolanie koaličnej rady je aktuálne dianie v koalícii a v Národnej rade SR.
Ferenčák má bližšie k progresívcom než k Hlasu, podľa Šutaja Eštoka už dávno nie je mentálnou súčasťou koalície
„Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne,“ uviedol Šutaj Eštok. Cieľom stretnutia je vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.