Šutaj Eštok o zmene v policajnej inšpekcii: Odteraz sa bude vyšetrovať bez krytia vlastných zadkov a čurillovcov (video)

Policajná inšpekcia si odteraz bude robiť svoju robotu, nebude nikoho kryť a bude vyvodzovaná zodpovednosť. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok spolu s riaditeľom Úradu inšpekčnej služby Branislavom Zurianom prezentoval záverečnú správu za rok 2023.

Do nástupu Zuriana na post riaditeľa bol podľa ministra úrad nefunkčný, pričom politická zodpovednosť smeruje do opozičných lavíc. Úlohou Úradu inšpekčnej služby nebolo podľa neho v rokoch 2020-2023 vyšetrovanie podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov, ale „kryť vlastné zadky a kryť čurillovcov,“, preto bol podľa ministra zrušený aj tím Oblúk a odvolaný bývalý minister vnútra Ivan Šimko.

Mal viacero požiadaviek

„Bol proti tomu, aby jeden z podozrivých stál pomaly na čele Úradu inšpekčnej služby. Toto všetko je zodpovednosť vlád, ktoré tu boli, a ich nominantov,“ uviedol minister.

Ako šéf rezortu vnútra pripomenul, pri nástupe Zuriana na post riaditeľa mal viacero požiadaviek.

„Kľúčové bolo, aby zákon platil rovnako pre všetkých policajtov. Druhou požiadavkov bolo, aby si Úrad inšpekčnej služby plnil svoje povinnosti a robil robotu, ktorú robiť má, a teda aby vyšetrovali podozrenia z potenciálnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru,“ uviedol minister.

Ciele riaditeľa policajnej inšpekcie

Tiež požadoval, aby sa prispelo k ukončeniu vojny v branno-bezpečnostných zložkách. Riaditeľ policajnej inšpekcie konštatoval, že po vyhodnotení štatistických ukazovateľov a samotného chodu úradu zistil veľké nedostatky, preto začal pracovať na naštartovaní a zefektívnení úradu.

Ako priblížil, podarilo sa mu úrad personálne zastabilizovať. Jeho cieľom je vytvoriť policajtom na úrade také podmienky, aby patril k popredným útvarom z hľadiska výsledkov. Zurian priblížil, že na úrade sa končilo málo vecí, zhoršila sa zákonnosť a kvalita vyšetrovania.

„Neprideľovali sa spisy, umelo sa držali v skrini. Niekoľko spisov nebolo pridelených. Manipulovalo sa s utajenými skutočnosťami nezákonným spôsobom. Tieto veci všetky boli a sú riešené ďalej, niektoré sú aj v trestnom konaní,“ informoval Zurian.

Oddelenie prevencie a analytiky

Šéf policajnej inšpekcie tiež informoval, že opätovne zaviedol odbory tak, ako tomu bolo kedysi.

„Bývalé vedenie úradu zrušilo jednotlivé odbory po Slovensku, ako bol odbor Bratislava, odbor Banská Bystrica, odbor Košice a vytvorili samostatné oddelenia, kde vedúci bol len vedúci oddelenia, ktorému zobrali kompetencie a právomoci na podpisovanie utajovaných či citlivých materiálov,“ vysvetlil Zurian s tým, že materiály tak podpisoval len jediný riaditeľ v Bratislave na novovzniknutom odbore, a to odbore ochrany a prevencie.

„Bol to odbor o dvoch ľuďoch a mal prístup ku všetkým dátam. Môžeme si len myslieť, prečo to tak robili, čoho sa báli, lebo na túto otázku bývalí funkcionári nevedeli odpovedať a sami povedali, že im to nevyhovovalo,“ dodal Zurian. Preto opätovne zriadil odbory, ktoré riadi riaditeľ s plnou zodpovednosťou za chod odboru a je zodpovedný za riadenie a kontrolu činnosti. Zurian odštartoval aj organizačné oddelenie, na ktorom vzniklo oddelenie prevencie a analytiky.

Najčastejšie trestné činy

Ministerstvo priblížilo, že celkový objem vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby v roku 2023 bol 1 385 spisov, pričom v roku 2022 to bolo 1 506. Vyšetrovatelia v uplynulom roku ukončili 988 prípadov, v priemere jeden vyšetrovateľ ukončil približne 16 spisov. Ministerstvo podotklo, že v roku 2022 to bolo 1 126 prípadov.

„Najčastejším spôsobom ukončenia vyšetrovania bolo odmietnutie, to znamená, že po preverení všetkých informácií uzatvoril vyšetrovateľ vec tak, že nešlo o trestný čin,“ informovalo ministerstvo s tým, že výsledky v zákonnosti vyšetrovania boli minulý rok horšie ako v predchádzajúcom roku a nastal pokles o 1,3 percenta. Ministerstvo ďalej spresnilo, že najčastejšími trestnými činmi boli zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímanie úplatku, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a ublíženie na zdraví.

„Som presvedčený, že keď budeme prezentovať správu z Úradu inšpekčnej služby za rok 2024, krivka bude stúpajúca, lebo dnes si úrad robí svoju robotu, vyšetrujú podozrenia z páchania trestnej činnosti všetkých policajtov bez rozdielu,“ uzavrel Šutaj Eštok s tým, že celá správa za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle rezortu vnútra.